Ursula von der Leyen keményen kapja a ívet Merztől

A német konzervatívok ultimátumra készülnek Ursula von der Leyen felé: fékezze meg a brüsszeli túlszabályozást, különben új kezdeményezést indítanak az Európai Bizottság hatáskörének korlátozására.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Ursula von der Leyen kapja az ívet

Von der Leyen hétfőn Berlinben vesz részt Friedrich Merz konzervatívjainak találkozóján, ahol a tervek szerint gyorsított lépéseket követelnek a német vállalkozásokra nehezedő uniós szabályok leépítésére.

A POLITICO által megszerzett stratégiai dokumentum-tervezet 27 konkrét követelést tartalmaz az Európai Bizottság felé. A „bürokrácia fenntartható csökkentésének uniós programja” című anyag egyre keményebb fellépést tükröz.

Az egyik javaslat szerint egy felügyeleti szervet hoznának létre, amely alapvető vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság új jogszabályai felett. Ez a testület lehetne egy új uniós intézmény, vagy a meglévő szabályozási ellenőrző rendszer kibővítése, bár ehhez akár az uniós szerződések módosítására is szükség lehet.

Egy másik elképzelés arra szólítja fel az uniós intézményeket, hogy szűkebben értelmezzék saját hatásköreiket, és általánosságban is csökkentsék tevékenységüket, például létszámleépítéssel.

Korábban von der Leyen és Merz pártja, a CDU sok kérdésben egyetértett, különösen a versenyképesség növelésében és a szabályozások csökkentésében. Most azonban egyre nagyobb az elégedetlenség a reformok lassúsága miatt.

A nyomás azért is nő, mert a német kormány gazdasági fordulatot ígért, de eddig kevés eredményt ért el. A 2026-os növekedési előrejelzést nemrég a felére csökkentették, részben az iráni háború következményei miatt.

Mivel a belpolitikai reformok nehezen haladnak a koalíciós viták miatt, Friedrich Merz egyre inkább Brüsszelt bírálja.

Ez az Európai Bizottság gépezete csak működik tovább és tovább. Ideje egy csavart dobni a gépezetbe, hogy megálljon

– fogalmazott korábban.

Egy korábbi, radikálisabb javaslat még azt is felvetette, hogy a tagállamok költségvetési befizetéseit kössék a Bizottság deregulációs teljesítményéhez, de ezt később kivették a tervezetből.