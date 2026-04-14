Trump nem kegyelmez: hihetetlen fordulat várható a háborúban

A Bloomberg szerint új helyszínt kaphatnak az amerikai–iráni tárgyalások. Törökország és Egyiptom is szóba került a következő egyeztetéshez.
Az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus rendezéséről szóló újabb tárgyalási fordulót Törökországban vagy Egyiptomban tarthatják meg – állítja a Bloomberg egy jól értesült forrásra hivatkozva.

Új helyszínt kaphat az USA–Irán tárgyalás

Korábban a kínai állami televízió arról számolt be, hogy az amerikai és az iráni képviselők ezen a héten Iszlámábádban tárgyalnak.

A hírügynökség szerint török és egyiptomi tisztviselők is részt vettek a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekben, ami növeli annak esélyét, hogy a következő találkozót valamelyik országban tartsák meg.

A közelgő egyeztetéssel kapcsolatban további részleteket nem közöltek.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdett csapásokat mérni iráni célpontokra, többek között Teheránban is, ahol jelentős károkról és civil áldozatokról érkeztek hírek. Irán válaszul izraeli területeket, valamint amerikai katonai létesítményeket támadott a Közel-Keleten.

Donald Trump április 8-án éjjel bejelentette, hogy két hétre szóló tűzszünetről állapodtak meg Iránnal. Április 11-én megkezdődtek a tárgyalások Iszlámábádban, ám másnap reggel az amerikai delegációt vezető J. D. Vance közölte: nem sikerült megállapodásra jutni.

Ezt követően Trump bejelentette, hogy tengeri blokád alá vonják az Irán kikötőibe tartó és onnan kifutó hajókat.

 

