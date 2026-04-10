Az anarchia szélén Írország – elszabadultak az indulatok az energiaválság miatt

A kormányfő „rendkívül súlyos helyzetnek” minősítette az olajipar infrastruktúráját érintő blokádokat, hangoztatva, hogy azok komoly gazdasági károkat okoznak. Hivatkozott a Fuels for Ireland iparági szövetség közlésére, miszerint már több mint 100 benzinkútban kifogyott az üzemanyag, és ez már pénteken akár 500-ra is emelkedhet.

A megemelkedett üzemanyagárak miatt kialakult blokád Írországban

Fotó: X

Káoszt okoznak a megemelkedett üzemanyagárak

„A helyzet most nagyon súlyos. Azt gondolom, hogy az emberek nem mérik fel a helyzet komolyságát” – fogalmazott Martin.

Példaként említette, hogy egy tartályhajó nem tudott kirakodni a galwayi kikötőben, és leállt a termelés a Cork közelében található whitegate-i olajfinomítóban. A blokádot „oktalannak, logikátlannak és nehezen érthetőnek”nevezte, és bejelentette, hogy a rendőrség és a hadsereg készenlétben áll a tiltakozások feloszlatására szükség esetén, és leszögezte: „a törvényt egyértelműen be fogják tartatni”.

🚨IRELAND ON THE BRINK!



In the last 24 hours, Irish patriots have shut down the nation!



Truck drivers, bus operators and farmers have paralysed cities with massive blockades.



Even as Gardaí threaten 6 months in jail, more patriots flood the streets in defiance.



Ireland is… pic.twitter.com/vh8Zkehgsv — The British Patriot (@TheBritLad) April 9, 2026

A vita rendezése érdekében párbeszédre szólított fel. Az ír kormány a múlt hónapban 250 millió eurós (94 milliárd forint) csomagot hirdetett meg az üzemanyagárak ideiglenes csökkentésére, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit. A tüntetők azonban ennél erőteljesebb intézkedéseket követelnek, köztük hatósági árak bevezetését.

