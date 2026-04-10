Az anarchia szélén Írország – elszabadultak az indulatok az energiaválság miatt

A kormányfő „rendkívül súlyos helyzetnek” minősítette az olajipar infrastruktúráját érintő blokádokat, hangoztatva, hogy azok komoly gazdasági károkat okoznak. Hivatkozott a Fuels for Ireland iparági szövetség közlésére, miszerint már több mint 100 benzinkútban kifogyott az üzemanyag, és ez már pénteken akár 500-ra is emelkedhet.
Káoszt okoznak a megemelkedett üzemanyagárak
„A helyzet most nagyon súlyos. Azt gondolom, hogy az emberek nem mérik fel a helyzet komolyságát” – fogalmazott Martin.
Példaként említette, hogy egy tartályhajó nem tudott kirakodni a galwayi kikötőben, és leállt a termelés a Cork közelében található whitegate-i olajfinomítóban. A blokádot „oktalannak, logikátlannak és nehezen érthetőnek”nevezte, és bejelentette, hogy a rendőrség és a hadsereg készenlétben áll a tiltakozások feloszlatására szükség esetén, és leszögezte: „a törvényt egyértelműen be fogják tartatni”.
A vita rendezése érdekében párbeszédre szólított fel. Az ír kormány a múlt hónapban 250 millió eurós (94 milliárd forint) csomagot hirdetett meg az üzemanyagárak ideiglenes csökkentésére, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit. A tüntetők azonban ennél erőteljesebb intézkedéseket követelnek, köztük hatósági árak bevezetését.
