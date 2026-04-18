Mutatjuk mit tehet, ha üzemanyaghiány miatt törlik a járatát

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A légiközlekedést érintő hírek egyre aggasztóbbak, sok utas attól tart, hogy veszélybe kerül a nyaralása. Az üzemanyaghiány miatt már több járatot töröltek, és felmerül a kérdés: vajon mi lesz a következő lépés?
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyaghiányutaslégiközlekedésnyaralásjárattörlés

A kerozin ellátás akadozása tovább fokozza a feszültséget a légiközlekedésben. Az üzemanyaghiány hatása egyelőre kiszámíthatatlan, a légitársaságok már készülnek a legrosszabb forgatókönyvre írja a Bild.

Fotó: Unsplash

Üzemanyaghiány és járattörlések: ezekre készülhet

A szakértők szerint elsősorban a kevésbé jövedelmező útvonalakat törölhetik, míg a népszerű nyaralóhelyek járatai várhatóan megmaradnak. Az utasoknak azt javasolják, hogy egyelőre ne mondják le saját maguk az utazásukat, mert ez plusz költségekkel járhat. 

Ha a járatot a légitársaság törli, akkor az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes visszatérítésre.

Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget. 

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják. 

Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult elállni az utazástól díjmentesen. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.

Kerozinhiány fenyegeti az Európai repülőtereket

Európa akár néhány héten belül súlyos repülőgép-üzemanyaghiánnyal nézhet szembe, ha a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg. A szakértők szerint a nyári szezon kezdetére már komoly kerozinellátási problémák alakulhatnak ki, ami járattörlésekhez és szélesebb körű légi közlekedési zavarokhoz vezethet.

 

Már most törlik a járatokat

Egyes reptereken már most üzemanyaghiány lépett fel. A helyzet következményeként járattörlések indultak el, és a szakértők szerint a következő hetekben tovább romolhat az ellátás, ami szélesebb körű fennakadásokat okozhat az utazásokban. A legnagyobb veszélyben a londoni Heathrow és más brit repülőterek vannak, ahol már meg is kezdődtek az üzemanyaghiány miatti járattörlések. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!