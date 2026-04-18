Mutatjuk mit tehet, ha üzemanyaghiány miatt törlik a járatát

A kerozin ellátás akadozása tovább fokozza a feszültséget a légiközlekedésben. Az üzemanyaghiány hatása egyelőre kiszámíthatatlan, a légitársaságok már készülnek a legrosszabb forgatókönyvre – írja a Bild.

Üzemanyaghiány béníthatja meg a légiközlekedést.

Üzemanyaghiány és járattörlések: ezekre készülhet

A szakértők szerint elsősorban a kevésbé jövedelmező útvonalakat törölhetik, míg a népszerű nyaralóhelyek járatai várhatóan megmaradnak. Az utasoknak azt javasolják, hogy egyelőre ne mondják le saját maguk az utazásukat, mert ez plusz költségekkel járhat.

Ha a járatot a légitársaság törli, akkor az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes visszatérítésre.

Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget.

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják.

Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult elállni az utazástól díjmentesen. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.