Mutatjuk mit tehet, ha üzemanyaghiány miatt törlik a járatát

A kerozin ellátás akadozása tovább fokozza a feszültséget a légiközlekedésben. Az üzemanyaghiány hatása egyelőre kiszámíthatatlan, a légitársaságok már készülnek a legrosszabb forgatókönyvre – írja a Bild.
Üzemanyaghiány és járattörlések: ezekre készülhet
A szakértők szerint elsősorban a kevésbé jövedelmező útvonalakat törölhetik, míg a népszerű nyaralóhelyek járatai várhatóan megmaradnak. Az utasoknak azt javasolják, hogy egyelőre ne mondják le saját maguk az utazásukat, mert ez plusz költségekkel járhat.
Ha a járatot a légitársaság törli, akkor az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes visszatérítésre.
Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget.
Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják.
Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult elállni az utazástól díjmentesen. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.
Kerozinhiány fenyegeti az Európai repülőtereket
Európa akár néhány héten belül súlyos repülőgép-üzemanyaghiánnyal nézhet szembe, ha a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg. A szakértők szerint a nyári szezon kezdetére már komoly kerozinellátási problémák alakulhatnak ki, ami járattörlésekhez és szélesebb körű légi közlekedési zavarokhoz vezethet.
Már most törlik a járatokat
Egyes reptereken már most üzemanyaghiány lépett fel. A helyzet következményeként járattörlések indultak el, és a szakértők szerint a következő hetekben tovább romolhat az ellátás, ami szélesebb körű fennakadásokat okozhat az utazásokban. A legnagyobb veszélyben a londoni Heathrow és más brit repülőterek vannak, ahol már meg is kezdődtek az üzemanyaghiány miatti járattörlések.