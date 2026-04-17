Három emberéletet követelt egy üzemi baleset egy szennyvíztisztítóban

Runkelben, Németország Hessen tartományában, 2026. április 16-án, csütörtökön történt a súlyos üzemi baleset, amelyben három munkás életét vesztette, további két ember pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. A tartományi belügyminisztérium tájékoztatása szerint a sérülteket mentőhelikopterrel szállították kórházba a helyszínről, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia körülményeinek vizsgálatát.

Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

Az üzemi baleset a szennyvíztisztító medencénél történt

A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közlése alapján

a baleset a cserzőüzem szennyvíztisztító medencéjében következett be.

A két sérült állapota életveszélyes, őket a mentők légi úton vitték el a runkeli bőrfeldolgozó üzemből.

A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az érintettek feltételezhetően egymás után léptek be a medencébe, és ott szenvedtek balesetet.

2026. április 16., Hessen, Runkel: A mentőszolgálatokat riasztották Runkelben, Hessenben. Többen meghaltak egy Runkelben található bőr- és szőrmegyárban történt balesetben

Vizsgálják, milyen anyag okozhatta a tragédiát

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, pontosan milyen vegyi anyag okozhatta a halálos balesetet és a súlyos sérüléseket.

A vizsgálat jelenlegi szakaszában a szén-dioxid-mérgezés lehetőségét is ellenőrzik.

Mivel az üzemben különféle vegyszereket használnak, azokat a mentőket is fertőtlenítik, akik közvetlen kapcsolatba kerültek az áldozatokkal és a sérültekkel. Elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldik őket, ez mintegy 40-50 embert érint.

A lakosság nincs veszélyben

A hatóságok közlése szerint a környéken élő lakosságot nem fenyegeti veszély. A vizsgálat továbbra is tart, a tragédia pontos okát később állapíthatják meg – tájékoztatott az MTI.