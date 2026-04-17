Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

üzemi baleset

Három emberéletet követelt egy üzemi baleset egy szennyvíztisztítóban

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három ember meghalt, ketten pedig életveszélyesen megsérültek egy németországi bőr- és szőrmefeldolgozó üzemben történt tragikus balesetben. Az üzemi baleset a Hessen tartományban található Runkelben működő gyár szennyvíztisztító medencéjénél történt.
üzemi balesetNémetországmunkahelyi balesethalálos baleset

Runkelben, Németország Hessen tartományában, 2026. április 16-án, csütörtökön történt a súlyos üzemi baleset, amelyben három munkás életét vesztette, további két ember pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. A tartományi belügyminisztérium tájékoztatása szerint a sérülteket mentőhelikopterrel szállították kórházba a helyszínről, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia körülményeinek vizsgálatát.

Súlyos üzemi baleset történt egy németországi bőrfeldolgozó üzemben Runkelben: három munkás meghalt, ketten életveszélyesen megsérültek. - 16 April 2026, Hesse, Runkel: Emergency services are deployed in Runkel, Hesse. Several people have died in an accident at a leather factory and fur tannery in Runkel. Other people were seriously injured and taken to hospital, according to the state Ministry of the Interior. Photo: Sascha Ditscher/dpa (Photo by Sascha Ditscher / dpa Picture-Alliance via AFP)
Súlyos üzemi baleset történt egy németországi bőrfeldolgozó üzemben Runkelben: három munkás meghalt, ketten életveszélyesen megsérültek.
Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

Az üzemi baleset a szennyvíztisztító medencénél történt

A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közlése alapján 

a baleset a cserzőüzem szennyvíztisztító medencéjében következett be. 

A két sérült állapota életveszélyes, őket a mentők légi úton vitték el a runkeli bőrfeldolgozó üzemből.

A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az érintettek feltételezhetően egymás után léptek be a medencébe, és ott szenvedtek balesetet.

16 April 2026, Hesse, Runkel: Emergency services are deployed in Runkel, Hesse. Several people have died in an accident at a leather factory and fur tannery in Runkel. Other people were seriously injured and taken to hospital, according to the state Ministry of the Interior. Photo: Sascha Ditscher/dpa - ATTENTION: One person has been pixelated for legal reasons (Photo by Sascha Ditscher / dpa Picture-Alliance via AFP)
2026. április 16., Hessen, Runkel: A mentőszolgálatokat riasztották Runkelben, Hessenben. Többen meghaltak egy Runkelben található bőr- és szőrmegyárban történt balesetben
Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

Vizsgálják, milyen anyag okozhatta a tragédiát

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, pontosan milyen vegyi anyag okozhatta a halálos balesetet és a súlyos sérüléseket. 

A vizsgálat jelenlegi szakaszában a szén-dioxid-mérgezés lehetőségét is ellenőrzik.

Mivel az üzemben különféle vegyszereket használnak, azokat a mentőket is fertőtlenítik, akik közvetlen kapcsolatba kerültek az áldozatokkal és a sérültekkel. Elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldik őket, ez mintegy 40-50 embert érint.

16 April 2026, Hesse, Runkel: Emergency services are deployed in Runkel, Hesse. Several people have died in an accident at a leather factory and fur tannery in Runkel. Other people were seriously injured and taken to hospital, according to the state Ministry of the Interior. Photo: Sascha Ditscher/dpa (Photo by Sascha Ditscher / dpa Picture-Alliance via AFP)
2026. április 16., Hessen, Runkel: A mentőszolgálatokat riasztották Runkelben, Hessenben. Többen meghaltak egy Runkelben található bőr- és szőrmegyárban történt balesetben
Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

A lakosság nincs veszélyben

A hatóságok közlése szerint a környéken élő lakosságot nem fenyegeti veszély. A vizsgálat továbbra is tart, a tragédia pontos okát később állapíthatják meg – tájékoztatott az MTI.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!