Három emberéletet követelt egy üzemi baleset egy szennyvíztisztítóban

Runkelben, Németország Hessen tartományában, 2026. április 16-án, csütörtökön történt a súlyos üzemi baleset, amelyben három munkás életét vesztette, további két ember pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. A tartományi belügyminisztérium tájékoztatása szerint a sérülteket mentőhelikopterrel szállították kórházba a helyszínről, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia körülményeinek vizsgálatát.
Az üzemi baleset a szennyvíztisztító medencénél történt
A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közlése alapján
a baleset a cserzőüzem szennyvíztisztító medencéjében következett be.
A két sérült állapota életveszélyes, őket a mentők légi úton vitték el a runkeli bőrfeldolgozó üzemből.
A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint az érintettek feltételezhetően egymás után léptek be a medencébe, és ott szenvedtek balesetet.
Vizsgálják, milyen anyag okozhatta a tragédiát
A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, pontosan milyen vegyi anyag okozhatta a halálos balesetet és a súlyos sérüléseket.
A vizsgálat jelenlegi szakaszában a szén-dioxid-mérgezés lehetőségét is ellenőrzik.
Mivel az üzemben különféle vegyszereket használnak, azokat a mentőket is fertőtlenítik, akik közvetlen kapcsolatba kerültek az áldozatokkal és a sérültekkel. Elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldik őket, ez mintegy 40-50 embert érint.
A lakosság nincs veszélyben
A hatóságok közlése szerint a környéken élő lakosságot nem fenyegeti veszély. A vizsgálat továbbra is tart, a tragédia pontos okát később állapíthatják meg – tájékoztatott az MTI.
Ez is érdekelheti:
