Brutális halál: elefántok taposták halálra a milliomos vadászt

A kaliforniai borászként ismert vadászt, Ernie Dosiót egy öt elefántból álló csorda ölte meg, amelynek tagjai egy borjút védtek – számolt be a Mirror.
Meglepetés érte a vadászt
A beszámolók szerint az elefántok szinte a semmiből bukkantak elő a sűrű aljnövényzetből. Dosio és kísérője, egy profi vadász, meglepetésszerűen került a csorda közelébe.
A támadás során a kísérő súlyosan megsérült, míg a 75 éves férfit a hatalmas állatok a földre döntötték és halálra taposták. Fegyverét is elveszítette a dulakodás közben, így esélye sem volt a védekezésre.
Dosio április 17-én vesztette életét. Holttestét jelenleg az Egyesült Államokba szállítják vissza.
A férfi ismert trófeavadász volt, otthonát egzotikus állatok preparált fejei díszítették. Évtizedeken át vadászott Afrikában és az Egyesült Államokban, és számos ritka állat elejtésével szerzett hírnevet.
Ismerősei szerint tapasztalt vadásznak számított, aki engedéllyel vadászott, és tevékenységét természetvédelmi célokkal indokolta. Halála azonban sokkolta a helyi közösséget és vadásztársait is.
Vadmacska támadt a vadászra – sokkoló videón, ahogy a tinédzser prédává válik
Dermesztő jelenetet rögzített a kamera. Egy békés pulykavadászat pillanatok alatt rémálommá változott, amikor egy vérszomjas vadmacska rátámadt egy fiatal vadászra az Egyesült Államokban.
Megrázó tragédia: holtan került elő két fiatal vadász
Egy hete keresték azt a két fiatalt, akik jávorszarvas-vadászatra indultak Colorado erdeiben. A vadászok holtan kerültek elő, testükön nem találtak külsérelmi nyomokat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják.