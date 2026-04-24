Brutális halál: elefántok taposták halálra a milliomos vadászt

Szörnyű tragédia történt Afrikában: egy 75 éves amerikai milliomos vadászt halálra taposott egy feldühödött elefántcsorda vadászat közben. Ernie Dosio éppen egy ritka antilopfajra vadászott, amikor a tragédia érte.
A kaliforniai borászként ismert vadászt, Ernie Dosiót egy öt elefántból álló csorda ölte meg, amelynek tagjai egy borjút védtek – számolt be a Mirror.

Fotó: Unsplash

Meglepetés érte a vadászt

A beszámolók szerint az elefántok szinte a semmiből bukkantak elő a sűrű aljnövényzetből. Dosio és kísérője, egy profi vadász, meglepetésszerűen került a csorda közelébe.

A támadás során a kísérő súlyosan megsérült, míg a 75 éves férfit a hatalmas állatok a földre döntötték és halálra taposták. Fegyverét is elveszítette a dulakodás közben, így esélye sem volt a védekezésre.

Dosio április 17-én vesztette életét. Holttestét jelenleg az Egyesült Államokba szállítják vissza.

A férfi ismert trófeavadász volt, otthonát egzotikus állatok preparált fejei díszítették. Évtizedeken át vadászott Afrikában és az Egyesült Államokban, és számos ritka állat elejtésével szerzett hírnevet.

Ismerősei szerint tapasztalt vadásznak számított, aki engedéllyel vadászott, és tevékenységét természetvédelmi célokkal indokolta. Halála azonban sokkolta a helyi közösséget és vadásztársait is.

