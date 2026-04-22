vadászgépek

Vadászgépek ütköztek a levegőben, egy fotó kedvéért kockáztattak hatalmasat

Egy 2021-es légi incidens részleteit tárta fel a dél-koreai számvevőszék jelentése. A vadászgép baleset hátterében nem műszaki hiba, hanem a pilóták által készített felvételek álltak. A történtek nyomán felelősségi kérdések is felmerültek a légierő működésével kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dél-koreai hatóságok vizsgálata szerint egy vadászgép baleset következett be 2021-ben, amikor két katonai repülőgép a levegőben összeütközött Daegu térségében egy repülési feladat során - tájékoztat a BBC.

A vadászgép baleset során két F–15K repülőgép ütközött a levegőben - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A vadászgép baleset során két F–15K repülőgép ütközött a levegőben - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Mekkora kárt okozott a vadászgép baleset?

A jelentés alapján a pilóták sérülések nélkül túlélték az esetet, ugyanakkor a gépek megrongálódtak, a javítás költsége elérte a 880 millió wont (215 millió forint). Az incidens során egy F–15K vadászgép bal szárnya, míg a másik repülőgép függőleges vezérsíkja sérült meg.

A vizsgálat megállapította, hogy az egyik pilóta személyes mobiltelefonjával fényképeket készített a visszaút során, miközben a kötelék másik gépét követte. A felvételek készítéséről a repülés előtti eligazításon is szó esett, és a gyakorlat akkoriban nem számított rendkívülinek.

A másik gép pilótája a felvételek érdekében hirtelen manővert hajtott végre: emelkedett, majd megdöntötte a repülőgépet, hogy jobban látható legyen a kamerán. A manőver során a két gép veszélyesen közel került egymáshoz. Az ütközés elkerülése érdekében az egyik repülőgép gyors süllyedésbe kezdett, azonban a két vadászgép végül összeütközött.

