Vadmacska támadt a vadászra – sokkoló videón, ahogy a tinédzser prédává válik

A 19 éves Carson Bender Wisconsin államban, egy fa tövében rejtőzködve vadászott, amikor észrevette, hogy valami figyeli. Előkapta a telefonját, és elkezdte rögzíteni a hátborzongató jelenetet – ekkor még nem sejtette, hogy másodperceken belül ő maga lesz a vadmacska célpontja, írja a New York Post.

A vadmacska vállon karmolta a vadászó tinédzsert – Fotó: Instagram

A fiú karjába mart a vadmacska

A felvételen jól látszik, ahogy a ragadozó – egy nagyjából 11 kilós vadmacska – mozdulatlanul fixírozza a fiút. A feszültség szinte tapintható. „Ránéztem, és csak bámult rám… akkor már tudtam, hogy baj lesz” – mesélte később a srác.

A következő pillanatban a vadállat villámgyorsan támadásba lendült. A macska ráugrott a tinédzserre, és a karjába mart – a videó ekkor hirtelen megszakad. A támadás brutális volt, de a fiú lélekjelenlétének köszönhetően sikerült leráznia magáról az állatot, amely végül elmenekült.

Az eset után folytatta a vadászást

A történet itt még nem ér véget. A fiatal vadász – mintha mi sem történt volna – percekkel később újra célba vette a pulykát, amit eredetileg kiszemelt. Bár a lövését elhibázta, elszántsága egészen döbbenetes: az eset után orvoshoz ment, majd másnap visszatért ugyanarra a helyszínre vadászni.

„Úgy tűnik, jól hívom a macskákat és a pulykákat is! Három perccel később 35 yardról elhibáztam a madarat, aztán irány az orvos – csak néhány karcolás a vállamon” – írta később a tinédzser a közösségi oldalán.

Ritkák az ilyen támadások

Szakértők szerint az ilyen támadások rendkívül ritkák. A vadmacskák általában elkerülik az embereket, és csak kivételes esetekben kerül sor fizikai kontaktusra. Ennek ellenére a felvétel sokkolta az internetezőket, és futótűzként terjed a közösségi médiában. Egy biztos: ez a vadászat örökre emlékezetes marad – de egészen más okból, mint ahogy a fiatal eredetileg tervezte.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Ahogy arról tavaly októberben beszámoltunk, a Bakonyban, Tapolca közelében ismét feltűnt egy ritka, kihalás szélén álló ragadozó, amelyet a természetjárók nagy izgalommal figyeltek meg. A vadmacska felismerése nem könnyű feladat, hiszen külseje sokban hasonlít a házi macskáéhoz. A Viszló-völgyben készült felvételen azonban több olyan jegy is látható, amely a vadon élő fajra utal.