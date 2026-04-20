Vadmacska lepte meg a gyanútlan erdőjárót, videón a félelmetes találkozás

Vadmacska lepett meg egy vadászt az erdőben a napokban. Az esetről készült felvételen tisztán látható, ahogy a vadász egy fa tövében próbál menedéket keresni, miközben az állat először megdöbbenve figyeli, majd az utolsó pillanatban felé ugrik.
Arról nincs információ, hogy a vadász megsérült-e az incidensben.
Vadmacska bukkant fel a Bakonyban
Ahogy arról az Origo tavaly októberben beszámolt, a Bakonyban, Tapolca közelében ismét feltűnt egy ritka, kihalás szélén álló ragadozó, amelyet a természetjárók nagy izgalommal figyeltek meg. A vadmacska felismerése nem könnyű feladat, hiszen külseje sokban hasonlít a házi macskáéhoz. A Viszló-völgyben készült felvételen azonban több olyan jegy is látható, amely a vadon élő fajra utal.
