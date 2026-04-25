Imádni való jelenet: vakvezető kutya pihent meg a brit parlamentben – videó

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szokatlan, mégis rendkívül kedves pillanatot kaptak lencsevégre a brit parlament alsóházában. Miközben heves vita zajlott a képviselők között, egy vakvezető kutya békésen elszunyókált a teremben.
A Jennie nevű vakvezető kutya gazdáját kísérte a londoni törvényhozásba, ahol éppen élénk eszmecsere zajlott. A hangos felszólalások és a feszült légkör azonban egyáltalán nem zavarta az állatot, amely egyszerűen lefeküdt, és nyugodtan pihenni kezdett a brit parlamentben – látható azon a videón, amit a USA Today tett közzé TikTok-oldalán. 

A vakvezető kutya békésen mászkált a brit parlamentben
Fotó: Unsplash

Vakvezető kutya mosolyogtatta meg a képviselőket

A jelenetről készült felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, sokan pedig megmosolyogták a kontrasztot a politikai vita hevessége és a kutya teljes nyugalma között.

@usatoday Shhh. A guide dog (her name is Jennie) was seen taking a nap amid heated debates inside UK's House of Commons. See the peaceful moment #dogs #animals #politics ♬ original sound - USA TODAY

 

 

