Ha ilyen fájdalma van, ne vegye félvállról – súlyos betegségre utalhat

A vállfájás okai mögött általában sérülés, túlterhelés, ízületi gond, rossz testtartás vagy izomprobléma áll. A Fox News információi szerint azonban ritkán az is előfordulhat, hogy a fájdalom valójában nem a vállból indul, hanem úgynevezett kisugárzó fájdalom, amely májrákhoz is kapcsolódhat. Ilyenkor főként a jobb váll vagy a jobb lapocka környéke fájhat, miközben a vállízület önmagában rendben van.

A jobb oldali vállfájás néha többet jelenthet, mint hinné

Fotó: gpointstudio / Freepik

Amikor a vállfájás már gyanúsabb lehet

A kutatás szerint érdemes jobban figyelni, ha a fájdalom:

a jobb oldalon jelentkezik

nem mozdulatra erősödik

inkább mély, tompa fájdalom

pihenésre sem múlik

a vállvizsgálat nem mutat egyértelmű eltérést

más panaszokkal együtt jelenik meg

Miért okozhat a májrák vállfájást?

Szakértők szerint a máj a has jobb felső részén, közvetlenül a rekeszizom alatt helyezkedik el. Ha egy daganat elég nagyra nő, vagy olyan helyen alakul ki, hogy feszíti a máj külső burkát vagy irritálja a rekeszizmot, akkor az ott futó idegek miatt a szervezet a fájdalmat a jobb vállban vagy a jobb lapockánál érzékelheti.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a panasz nem a vállízületből indul, hanem májrákhoz kapcsolódó kisugárzó fájdalomként jelenik meg

Fotó: brgfx / Freepik

A szakértő hangsúlyozta:

ez valódi tünet, de nem azért jelentkezik, mert a vállízülettel lenne gond.

Ezek a tünetek együtt már figyelmeztethetnek

A vállfájás mellett különösen fontos jel lehet:

a megmagyarázhatatlan fogyás

az étvágytalanság

a hányinger

a tartós fáradtság

a hasi teltségérzés vagy puffadás

a sárgaság

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell minden vállfájdalom miatt megijedni. A legtöbb esetben a panasz oka jóindulatú. Ugyanakkor azt javasolja, hogy orvosi vizsgálat szükséges, ha a fájdalom több héten át fennáll, nincs egyértelmű kiváltó oka, nem javul pihenésre vagy a szokásos kezelésre, akkor is jelentkezik, amikor a vállat nem használják, éjszaka rosszabbodik, vagy más aggasztó tünetekkel együtt jelenik meg.