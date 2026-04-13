Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Ha ilyen fájdalma van, ne vegye félvállról – súlyos betegségre utalhat

A vállfájdalom mögött legtöbbször ártalmatlanabb mozgásszervi ok áll, de ritkán komolyabb betegség jele is lehet. A vállfájás bizonyos esetekben úgynevezett kisugárzó fájdalomként is jelentkezhet, ezért a tartós, megmagyarázhatatlan panaszt nem érdemes félvállról venni.
A vállfájás okai mögött általában sérülés, túlterhelés, ízületi gond, rossz testtartás vagy izomprobléma áll. A Fox News információi szerint azonban ritkán az is előfordulhat, hogy a fájdalom valójában nem a vállból indul, hanem úgynevezett kisugárzó fájdalom, amely májrákhoz is kapcsolódhat. Ilyenkor főként a jobb váll vagy a jobb lapocka környéke fájhat, miközben a vállízület önmagában rendben van.

A jobb oldali vállfájás néha többet jelenthet, mint hinné
Amikor a vállfájás már gyanúsabb lehet

A kutatás szerint érdemes jobban figyelni, ha a fájdalom:

  • a jobb oldalon jelentkezik
  • nem mozdulatra erősödik
  • inkább mély, tompa fájdalom
  • pihenésre sem múlik
  • a vállvizsgálat nem mutat egyértelmű eltérést
  • más panaszokkal együtt jelenik meg

Miért okozhat a májrák vállfájást?

Szakértők szerint a máj a has jobb felső részén, közvetlenül a rekeszizom alatt helyezkedik el. Ha egy daganat elég nagyra nő, vagy olyan helyen alakul ki, hogy feszíti a máj külső burkát vagy irritálja a rekeszizmot, akkor az ott futó idegek miatt a szervezet a fájdalmat a jobb vállban vagy a jobb lapockánál érzékelheti.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a panasz nem a vállízületből indul, hanem májrákhoz kapcsolódó kisugárzó fájdalomként jelenik meg
A szakértő hangsúlyozta: 

ez valódi tünet, de nem azért jelentkezik, mert a vállízülettel lenne gond.

Ezek a tünetek együtt már figyelmeztethetnek

A vállfájás mellett különösen fontos jel lehet:

  • a megmagyarázhatatlan fogyás
  • az étvágytalanság
  • a hányinger
  • a tartós fáradtság
  • a hasi teltségérzés vagy puffadás
  • a sárgaság

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell minden vállfájdalom miatt megijedni. A legtöbb esetben a panasz oka jóindulatú. Ugyanakkor azt javasolja, hogy orvosi vizsgálat szükséges, ha a fájdalom több héten át fennáll, nincs egyértelmű kiváltó oka, nem javul pihenésre vagy a szokásos kezelésre, akkor is jelentkezik, amikor a vállat nem használják, éjszaka rosszabbodik, vagy más aggasztó tünetekkel együtt jelenik meg.

Azt hitted, hogy egészséges? Ez a daganatok titkos tápláléka lehet

A glutation egy fontos sejten belüli antioxidáns, amely védi sejtjeinket a kémiai károsodástól. Eddig a tumorokról csak azt tudtuk, hogy önvédelemre használják a glutationt, most azonban kiderült, hogy konkrétan meg is eszik.

Fordulat jöhet a halálos rák elleni harcban, váratlan helyről érkezett a segítség

A kutatók szerint bizonyos agysejtek aktívan segíthetik az egyik legagresszívebb daganat erősödését. A halálos agydaganat növekedése jelentősen lelassult, amikor laboratóriumi modellekben blokkolták ezt a kommunikációt. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert egy már létező gyógyszer új kezelési irányt nyithat.

 

 

