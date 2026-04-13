Ha ilyen fájdalma van, ne vegye félvállról – súlyos betegségre utalhat

A vállfájás okai mögött általában sérülés, túlterhelés, ízületi gond, rossz testtartás vagy izomprobléma áll. A Fox News információi szerint azonban ritkán az is előfordulhat, hogy a fájdalom valójában nem a vállból indul, hanem úgynevezett kisugárzó fájdalom, amely májrákhoz is kapcsolódhat. Ilyenkor főként a jobb váll vagy a jobb lapocka környéke fájhat, miközben a vállízület önmagában rendben van.
Amikor a vállfájás már gyanúsabb lehet
A kutatás szerint érdemes jobban figyelni, ha a fájdalom:
- a jobb oldalon jelentkezik
- nem mozdulatra erősödik
- inkább mély, tompa fájdalom
- pihenésre sem múlik
- a vállvizsgálat nem mutat egyértelmű eltérést
- más panaszokkal együtt jelenik meg
Miért okozhat a májrák vállfájást?
Szakértők szerint a máj a has jobb felső részén, közvetlenül a rekeszizom alatt helyezkedik el. Ha egy daganat elég nagyra nő, vagy olyan helyen alakul ki, hogy feszíti a máj külső burkát vagy irritálja a rekeszizmot, akkor az ott futó idegek miatt a szervezet a fájdalmat a jobb vállban vagy a jobb lapockánál érzékelheti.
A szakértő hangsúlyozta:
ez valódi tünet, de nem azért jelentkezik, mert a vállízülettel lenne gond.
Ezek a tünetek együtt már figyelmeztethetnek
A vállfájás mellett különösen fontos jel lehet:
- a megmagyarázhatatlan fogyás
- az étvágytalanság
- a hányinger
- a tartós fáradtság
- a hasi teltségérzés vagy puffadás
- a sárgaság
Mikor kell orvoshoz fordulni?
A szakértő hangsúlyozta, hogy nem kell minden vállfájdalom miatt megijedni. A legtöbb esetben a panasz oka jóindulatú. Ugyanakkor azt javasolja, hogy orvosi vizsgálat szükséges, ha a fájdalom több héten át fennáll, nincs egyértelmű kiváltó oka, nem javul pihenésre vagy a szokásos kezelésre, akkor is jelentkezik, amikor a vállat nem használják, éjszaka rosszabbodik, vagy más aggasztó tünetekkel együtt jelenik meg.
A glutation egy fontos sejten belüli antioxidáns, amely védi sejtjeinket a kémiai károsodástól. Eddig a tumorokról csak azt tudtuk, hogy önvédelemre használják a glutationt, most azonban kiderült, hogy konkrétan meg is eszik.
A kutatók szerint bizonyos agysejtek aktívan segíthetik az egyik legagresszívebb daganat erősödését. A halálos agydaganat növekedése jelentősen lelassult, amikor laboratóriumi modellekben blokkolták ezt a kommunikációt. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert egy már létező gyógyszer új kezelési irányt nyithat.