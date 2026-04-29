Sokkoló vallomás: vastagbélrákkal küzd a sikersorozat sztárja

Sir Simon Russell Beale, a Sárkányok háza ismert szereplője először beszélt nyilvánosan arról, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A színész elmondása szerint hónapokig tartó bizonytalanság után kórházban derült ki az állapota, amely miatt több színházi és filmes munkát is kénytelen volt lemondani. Sir Simon Russell Beale vastagbélrák-diagnózisa egy londoni eseményen vált ismertté, ahol maga erősítette meg a hírt a nyilvánosság előtt – írja a Sun.
Sir Simon Russell Beale megszólalt vastagbélrák-diagnózisáról
A színész elmondása szerint a Titus Andronicus című darabban való színpadi szereplése és a Sárkányok háza forgatása után került kórházba, ahol az orvosok megállapították a betegséget. Az elmúlt nyolc hónapot nehéz időszakként írta le, amely alatt először kellett úgy döntenie, hogy visszalép korábban vállalt szerepektől. A színész korábban „rosszullétre” hivatkozva lépett vissza a West Enden futó Titus Andronicus című darabból, amit nagyon nehezen élt meg. A produkcióban végül John Hodgkinson vette át a szerepét, a Royal Shakespeare Company pedig akkor gyors felépülést kívánt neki.
Sir Simon ugyanakkor nem szakít teljesen a munkával: a közeljövőben narrátorként tér vissza, egy Shakespeare-mű, a Venus and Adonis bábos feldolgozásában, amely nyáron turnézni fog az Egyesült Királyságban.
A színész elmondta, hogy bár sokáig bizonytalan volt a folytatást illetően, végül úgy döntött, újra dolgozni kezd.
A Sárkányok háza sztárja jelenleg is kezelések alatt áll, de saját szavai szerint szeretne fokozatosan visszatérni a munkához.
