vastagbélrák

Sokkoló vallomás: vastagbélrákkal küzd a sikersorozat sztárja

Sir Simon Russell Beale először beszélt nyilvánosan arról, hogy komoly egészségügyi problémával küzd, amely hónapok óta megnehezíti a mindennapjait és a munkáját. A Sárkányok háza sztárja a vastagbélrák-diagnózis után több szereptől is kénytelen volt visszalépni.
vastagbélráksárkányok házasir simon russell bealeszínész

Sir Simon Russell Beale, a Sárkányok háza ismert szereplője először beszélt nyilvánosan arról, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A színész elmondása szerint hónapokig tartó bizonytalanság után kórházban derült ki az állapota, amely miatt több színházi és filmes munkát is kénytelen volt lemondani. Sir Simon Russell Beale vastagbélrák-diagnózisa egy londoni eseményen vált ismertté, ahol maga erősítette meg a hírt a nyilvánosság előtt – írja a Sun.

Vastagbélrákot diagnosztizáltak a Sárkányok háza sztárjánál
Vastagbélrákot diagnosztizáltak a Sárkányok háza sztárjánál – Fotó: Unsplash

Sir Simon Russell Beale megszólalt vastagbélrák-diagnózisáról

A színész elmondása szerint a Titus Andronicus című darabban való színpadi szereplése és a Sárkányok háza forgatása után került kórházba, ahol az orvosok megállapították a betegséget. Az elmúlt nyolc hónapot nehéz időszakként írta le, amely alatt először kellett úgy döntenie, hogy visszalép korábban vállalt szerepektől. A színész korábban „rosszullétre” hivatkozva lépett vissza a West Enden futó Titus Andronicus című darabból, amit nagyon nehezen élt meg. A produkcióban végül John Hodgkinson vette át a szerepét, a Royal Shakespeare Company pedig akkor gyors felépülést kívánt neki.

Sir Simon ugyanakkor nem szakít teljesen a munkával: a közeljövőben narrátorként tér vissza, egy Shakespeare-mű, a Venus and Adonis bábos feldolgozásában, amely nyáron turnézni fog az Egyesült Királyságban. 

A színész elmondta, hogy bár sokáig bizonytalan volt a folytatást illetően, végül úgy döntött, újra dolgozni kezd.

A Sárkányok háza sztárja jelenleg is kezelések alatt áll, de saját szavai szerint szeretne fokozatosan visszatérni a munkához.

Fiatalok ezrei lehetnek veszélyben: gyorsan terjed egy halálos daganat

Egyre aggasztóbb trend rajzolódik ki az orvosi adatokban. A vastagbélrák előfordulása fiatal felnőtteknél meredeken emelkedik, miközben a halálozási arány is nő.

 

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

Egy nemzetközi kutatás új szemszögből vizsgálja a daganatos megbetegedések kialakulását. A dán tudósok vezetésével lezajlott vizsgálat rámutatott: egy korábban ismeretlen vírus is jelentős szerepet játszhat a vastagbélrák megjelenésében.

 

 

