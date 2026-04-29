Fiatalok ezrei lehetnek veszélyben: gyorsan terjed egy halálos daganat

A vastagbélrák egyre gyakrabban érinti a fiatal felnőtteket, miközben a halálozási adatok is emelkedést mutatnak. A kutatások szerint különösen a végbél érintettsége növekszik, és a betegség korábban jelentkezhet, gyorsabb lefolyással – írja a Daily Mail.
Mi áll a vastagbélrák egyre növekvő gyakorisága mögött?
A friss elemzések szerint az 50 év alattiaknál évtizedek óta évente körülbelül 3 százalékkal nő a vastagbélrák előfordulása. A kutatók több mint 20 évnyi adat alapján arra jutottak, hogy a 45 év alattiaknál a végbélrák okozta halálozás akár háromszor gyorsabban emelkedik, mint más vastagbél-daganatok esetében. A jelenség mögött feltételezhetően életmódbeli tényezők állnak, például a rostszegény étrend és a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása.
Mik lehetnek a vastagbélrák tünetei fiatal korban?
A korai felismerés kulcsfontosságú, mégis sok esetben a tünetek más betegségeknek tulajdoníthatók. A szakértők szerint a végbélrák tünetei fiatal korban gyakran alattomosan jelentkeznek, ezért fontos a figyelem. Vastagbélrákra utaló tünetek lehetnek:
- tartós székletváltozás (hasmenés vagy székrekedés);
- vér a székletben;
- hasi fájdalom, puffadás;
- indokolatlan fogyás;
- ceruzavékony széklet;
- a bél teljes kiürülésének hiányérzete.
Ha ezek a panaszok három hétnél tovább fennállnak, mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt.
Miért különösen aggasztó a fiataloknál a vastagbélrák?
A fiatalabb korcsoportokban a diagnózisok jelentős része már előrehaladott stádiumban történik, ami jelentősen rontja a kezelési esélyeket. Míg a korai felismerés esetén a túlélési arány akár 90 százalék is lehet, áttétes betegség esetén ez 10–13 százalékra esik vissza. A szakértők ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyeznének a tudatosságra és a korai szűrés fontosságára.
