Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak – mutatjuk!

Sport

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

vastagbélrák

Fiatalok ezrei lehetnek veszélyben: gyorsan terjed egy halálos daganat

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre aggasztóbb trend rajzolódik ki az orvosi adatokban. A vastagbélrák előfordulása fiatal felnőtteknél meredeken emelkedik, miközben a halálozási arány is nő.
A vastagbélrák egyre gyakrabban érinti a fiatal felnőtteket, miközben a halálozási adatok is emelkedést mutatnak. A kutatások szerint különösen a végbél érintettsége növekszik, és a betegség korábban jelentkezhet, gyorsabb lefolyással – írja a Daily Mail.

A vastagbélrák egyre gyakrabban érinti a fiatal felnőtteket
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Mi áll a vastagbélrák egyre növekvő gyakorisága mögött?

A friss elemzések szerint az 50 év alattiaknál évtizedek óta évente körülbelül 3 százalékkal nő a vastagbélrák előfordulása. A kutatók több mint 20 évnyi adat alapján arra jutottak, hogy a 45 év alattiaknál a végbélrák okozta halálozás akár háromszor gyorsabban emelkedik, mint más vastagbél-daganatok esetében. A jelenség mögött feltételezhetően életmódbeli tényezők állnak, például a rostszegény étrend és a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása.

Mik lehetnek a vastagbélrák tünetei fiatal korban?

A korai felismerés kulcsfontosságú, mégis sok esetben a tünetek más betegségeknek tulajdoníthatók. A szakértők szerint a végbélrák tünetei fiatal korban gyakran alattomosan jelentkeznek, ezért fontos a figyelem. Vastagbélrákra utaló tünetek lehetnek:

  • tartós székletváltozás (hasmenés vagy székrekedés);
  • vér a székletben;
  • hasi fájdalom, puffadás;
  • indokolatlan fogyás;
  • ceruzavékony széklet;
  • a bél teljes kiürülésének hiányérzete.

Ha ezek a panaszok három hétnél tovább fennállnak, mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt.

Miért különösen aggasztó a fiataloknál a vastagbélrák?

A fiatalabb korcsoportokban a diagnózisok jelentős része már előrehaladott stádiumban történik, ami jelentősen rontja a kezelési esélyeket. Míg a korai felismerés esetén a túlélési arány akár 90 százalék is lehet, áttétes betegség esetén ez 10–13 százalékra esik vissza. A szakértők ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyeznének a tudatosságra és a korai szűrés fontosságára.

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

Egy mindennapos fájdalomcsillapító sokat segíthet a daganatos betegségek műtét utáni kezelésében. A svédországi vizsgálat rávilágított arra, hogy a vastagbélrák esetében bizonyos betegeknél jelentősen csökkenthető a betegség visszatérésének kockázata.

 

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

Egy nemzetközi kutatás új szemszögből vizsgálja a daganatos megbetegedések kialakulását. A dán tudósok vezetésével lezajlott vizsgálat rámutatott: egy korábban ismeretlen vírus is jelentős szerepet játszhat a vastagbélrák megjelenésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!