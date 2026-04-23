vegyi üzem

Halálos vegyi baleset: ketten meghaltak, több tucat embert kórházba vittek

Súlyos vegyi baleset történt az Egyesült Államokban, ahol egy üzemben történt szivárgás tragédiához vezetett. A vegyi balesetben két ember meghalt, és mintegy harminc embert kórházba kellett szállítani.
vegyi üzembalesetEgyesült Államok

A vegyi balesetet okozó szivárgás a Catalyst Refiners üzemében történt, Institute közelében. A hatóságok szerint egy vegyi reakció során mérgező gáz szabadult fel, amikor salétromsav egy másik anyaggal lépett reakcióba – írja az NPR.

Mentési művelet a vegyi baleset helyszínén – Fotó: X
Mentési művelet a vegyi baleset helyszínén
Fotó: X

Vegyi baleset: kínzó tünetek gyötörték az érintetteket 

A szakemberek úgy vélik, a folyamat során hidrogén-szulfid keletkezett, amely súlyos egészségkárosodást okozhat. Több érintett légzőszervi panaszokkal került kórházba, köhögésről, torokfájásról és légszomjról számoltak be.

A helyszínen nagyszabású mentesítési műveletet indítottak, az érintetteknek le kellett vetniük ruháikat, majd fertőtlenítő eljárásnak vetették alá őket.

A hatóságok ideiglenesen arra kérték a környéken élőket, hogy maradjanak otthonaikban, a korlátozást később feloldották. A vizsgálatok jelenleg is tartanak, a szakértők próbálják kideríteni a baleset pontos okát.

