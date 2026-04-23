Halálos vegyi baleset: ketten meghaltak, több tucat embert kórházba vittek

A vegyi balesetet okozó szivárgás a Catalyst Refiners üzemében történt, Institute közelében. A hatóságok szerint egy vegyi reakció során mérgező gáz szabadult fel, amikor salétromsav egy másik anyaggal lépett reakcióba – írja az NPR.
Vegyi baleset: kínzó tünetek gyötörték az érintetteket
A szakemberek úgy vélik, a folyamat során hidrogén-szulfid keletkezett, amely súlyos egészségkárosodást okozhat. Több érintett légzőszervi panaszokkal került kórházba, köhögésről, torokfájásról és légszomjról számoltak be.
A helyszínen nagyszabású mentesítési műveletet indítottak, az érintetteknek le kellett vetniük ruháikat, majd fertőtlenítő eljárásnak vetették alá őket.
A hatóságok ideiglenesen arra kérték a környéken élőket, hogy maradjanak otthonaikban, a korlátozást később feloldották. A vizsgálatok jelenleg is tartanak, a szakértők próbálják kideríteni a baleset pontos okát.
Súlyos vegyipari katasztrófa történt, veszélyes növényvédőszer szabadult ki – videó
Minden idők egyik legsúlyosabb vegyipari katasztrófáját szenvedte el az olaszországi Sevesó és térsége 1976-ban, amikor emberi mulasztás miatt dioxin szabadult ki egy üzemből.
Brutális robbanás történt egy vegyi üzemben: rengeteg a sérült – képek, videók
Az oroszországi Nyizsnyekamszk városban található Nyizsnyekamszknyeftyehim vegyiüzem ipari területen történt detonáció után pánik tört ki a környéken.