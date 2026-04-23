Halálos vegyi baleset: ketten meghaltak, több tucat embert kórházba vittek

A vegyi balesetet okozó szivárgás a Catalyst Refiners üzemében történt, Institute közelében. A hatóságok szerint egy vegyi reakció során mérgező gáz szabadult fel, amikor salétromsav egy másik anyaggal lépett reakcióba – írja az NPR.

Mentési művelet a vegyi baleset helyszínén

Vegyi baleset: kínzó tünetek gyötörték az érintetteket

A szakemberek úgy vélik, a folyamat során hidrogén-szulfid keletkezett, amely súlyos egészségkárosodást okozhat. Több érintett légzőszervi panaszokkal került kórházba, köhögésről, torokfájásról és légszomjról számoltak be.

A helyszínen nagyszabású mentesítési műveletet indítottak, az érintetteknek le kellett vetniük ruháikat, majd fertőtlenítő eljárásnak vetették alá őket.

At least two workers were killed and nearly a dozen others were injured due to a chemical reaction and toxic leak at a silver refinery in West Virginia. pic.twitter.com/ZesWCt1TpF — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) April 22, 2026

A hatóságok ideiglenesen arra kérték a környéken élőket, hogy maradjanak otthonaikban, a korlátozást később feloldották. A vizsgálatok jelenleg is tartanak, a szakértők próbálják kideríteni a baleset pontos okát.

Súlyos vegyipari katasztrófa történt, veszélyes növényvédőszer szabadult ki – videó

Minden idők egyik legsúlyosabb vegyipari katasztrófáját szenvedte el az olaszországi Sevesó és térsége 1976-ban, amikor emberi mulasztás miatt dioxin szabadult ki egy üzemből.

Brutális robbanás történt egy vegyi üzemben: rengeteg a sérült – képek, videók

Az oroszországi Nyizsnyekamszk városban található Nyizsnyekamszknyeftyehim vegyiüzem ipari területen történt detonáció után pánik tört ki a környéken.