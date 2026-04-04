Meglepő, mit árulhat el az egészségéről a vércsoportja

A vércsoport persze nem mond el mindent az egészségről, hiszen az életmód, a genetika és a táplálkozás sokkal nagyobb szerepet játszik. Mégis érdekes, hogy a tudomány szerint vannak olyan betegségek és állapotok, amelyek egyes vércsoportoknál gyakrabban fordulhatnak elő.
Mit jelezhet a vércsoport?
A kutatások alapján az alábbi összefüggésekre figyeltek fel:
- A, B és AB vércsoport: valamivel magasabb lehet egyes szív- és érrendszeri betegségek, például a trombózis vagy a stroke kockázata
- 0-s vércsoport: bizonyos esetekben alacsonyabb lehet a vérrögképződés esélye, viszont gyakoribb lehet néhány vérzéssel kapcsolatos probléma
- 0-s vércsoport és fertőzések: több vizsgálat szerint egyes fertőzéseknél, például maláriánál kedvezőbb lehet az előfordulás
- Koronavírus: voltak kutatások, amelyek szerint a 0-s vércsoportnál kissé alacsonyabb, az A-s vércsoportnál pedig valamivel magasabb lehetett a fertőződés esélye, de ez nem jelent erős vagy mindent eldöntő különbséget
Amit fontos észben tartani
A vércsoport nem sors.
Nem azt jelenti, hogy valakinél biztosan kialakul egy betegség, csak azt, hogy bizonyos hajlamok statisztikailag gyakrabban jelenhetnek meg. Az orvosok szerint továbbra is a rendszeres szűrés, a mozgás, az étrend és az általános életmód számít igazán.
Honnan tudhatja meg a vércsoportját?
A saját vércsoportját többféleképpen is megismerheti:
- véradásnál
- laborvizsgálattal
- háziorvosi beutalással vagy magánúton végzett vérvétellel.
Az otthoni tesztek is léteznek, de orvosi helyzetben a laboreredmény számít biztosnak.
Az eredeti cikk a Focus Online oldalán jelent meg.
