Meglepő, mit árulhat el az egészségéről a vércsoportja

A vércsoport persze nem mond el mindent az egészségről, hiszen az életmód, a genetika és a táplálkozás sokkal nagyobb szerepet játszik. Mégis érdekes, hogy a tudomány szerint vannak olyan betegségek és állapotok, amelyek egyes vércsoportoknál gyakrabban fordulhatnak elő.

A vércsoport többet elárulhat az egészségéről, mint gondolná

Mit jelezhet a vércsoport?

A kutatások alapján az alábbi összefüggésekre figyeltek fel:

A, B és AB vércsoport: valamivel magasabb lehet egyes szív- és érrendszeri betegségek, például a trombózis vagy a stroke kockázata

0-s vércsoport: bizonyos esetekben alacsonyabb lehet a vérrögképződés esélye, viszont gyakoribb lehet néhány vérzéssel kapcsolatos probléma

0-s vércsoport és fertőzések: több vizsgálat szerint egyes fertőzéseknél, például maláriánál kedvezőbb lehet az előfordulás

Koronavírus: voltak kutatások, amelyek szerint a 0-s vércsoportnál kissé alacsonyabb, az A-s vércsoportnál pedig valamivel magasabb lehetett a fertőződés esélye, de ez nem jelent erős vagy mindent eldöntő különbséget

Amit fontos észben tartani

A vércsoport nem sors.

Nem azt jelenti, hogy valakinél biztosan kialakul egy betegség, csak azt, hogy bizonyos hajlamok statisztikailag gyakrabban jelenhetnek meg. Az orvosok szerint továbbra is a rendszeres szűrés, a mozgás, az étrend és az általános életmód számít igazán.

Honnan tudhatja meg a vércsoportját?

A saját vércsoportját többféleképpen is megismerheti:

véradásnál

laborvizsgálattal

háziorvosi beutalással vagy magánúton végzett vérvétellel.

Az otthoni tesztek is léteznek, de orvosi helyzetben a laboreredmény számít biztosnak.

Az eredeti cikk a Focus Online oldalán jelent meg.