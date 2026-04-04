Meglepő, mit árulhat el az egészségéről a vércsoportja

2026. április 04. 19:25
Sokan nem ismerik a saját vércsoportjukat, pedig ez az adat nem csak véradásnál lehet fontos. A vércsoport egyes kutatások szerint összefügghet bizonyos betegségek kockázatával, az immunrendszer működésével, sőt még azzal is, hogyan reagál a szervezet egyes fertőzésekre.
A vércsoport persze nem mond el mindent az egészségről, hiszen az életmód, a genetika és a táplálkozás sokkal nagyobb szerepet játszik. Mégis érdekes, hogy a tudomány szerint vannak olyan betegségek és állapotok, amelyek egyes vércsoportoknál gyakrabban fordulhatnak elő.

A vércsoport többet elárulhat az egészségéről, mint gondolná
A vércsoport többet elárulhat az egészségéről, mint gondolná
Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Mit jelezhet a vércsoport?

A kutatások alapján az alábbi összefüggésekre figyeltek fel:

  • A, B és AB vércsoport: valamivel magasabb lehet egyes szív- és érrendszeri betegségek, például a trombózis vagy a stroke kockázata
  • 0-s vércsoport: bizonyos esetekben alacsonyabb lehet a vérrögképződés esélye, viszont gyakoribb lehet néhány vérzéssel kapcsolatos probléma
  • 0-s vércsoport és fertőzések: több vizsgálat szerint egyes fertőzéseknél, például maláriánál kedvezőbb lehet az előfordulás
  • Koronavírus: voltak kutatások, amelyek szerint a 0-s vércsoportnál kissé alacsonyabb, az A-s vércsoportnál pedig valamivel magasabb lehetett a fertőződés esélye, de ez nem jelent erős vagy mindent eldöntő különbséget

Amit fontos észben tartani

A vércsoport nem sors. 

Nem azt jelenti, hogy valakinél biztosan kialakul egy betegség, csak azt, hogy bizonyos hajlamok statisztikailag gyakrabban jelenhetnek meg. Az orvosok szerint továbbra is a rendszeres szűrés, a mozgás, az étrend és az általános életmód számít igazán.

Honnan tudhatja meg a vércsoportját?

A saját vércsoportját többféleképpen is megismerheti:

  • véradásnál
  • laborvizsgálattal
  • háziorvosi beutalással vagy magánúton végzett vérvétellel.

Az otthoni tesztek is léteznek, de orvosi helyzetben a laboreredmény számít biztosnak.

Az eredeti cikk a Focus Online oldalán jelent meg.

