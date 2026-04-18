Botrány Hollywoodban: verekedésbe keveredett a rapsztár egy McDonald's-ban!

A beszámolók szerint a verekedés egy hollywoodi McDonald's étteremben tört ki a hajnali órákban. A rapper éppen egy barátjával ült az egyik boxban, amikor egy fiatal nő odalépett hozzájuk. A rajongó látszólag csak közelebb akart kerülni a sztárhoz – még helyet is próbált kérni az asztalnál. Csakhogy Ice Spice és barátja ezt határozottan visszautasították. A helyzet gyorsan elfajult: a nő nem tágított… majd hirtelen megütötte a rappert! – adott hírt a tmz.com.

Az amerikai rapsztár, Ice Spice verekedésbe bonyolódott egy McDonald's-ban

Összetört telefon, verekedés az utcán

Az első ütés után elszabadult a pokol. A támadó barátnője próbálta elrángatni a nő, ám Ice Spice azonnal felpattant, és asztalokon át rohant utána, miközben a vendégek döbbenten figyelték a jelenetet. A dulakodás az éttermen kívül is folytatódott, ahol újabb videók készültek.

A felvételek szerint a rapper az utcán felkapott egy földre esett telefont – amely állítólag a támadó társáé volt – és összetörte azt. De itt még nem ért véget a balhé: amikor Ice Spice és barátja elindultak, a rajongó ismét rátámadt, és újabb ütést vitt be. Az utcán újabb dulakodás alakult ki, miközben trágár szóváltás zajlott.

Jön a jogi csata: rendőrségi ügy lett belőle

A rapper ügyvédje, Bradford Cohen szerint az esetet jelentették a rendőrségen, és komoly következményei lesznek: minden jogi lépést megtesznek a támadók felelősségre vonásáért – akár büntető-, akár polgári úton. Sőt, azt is vizsgálják, hogy a helyszín biztonsági hiányosságai miatt a gyorsétterem felelőssége is felmerülhet.

A támadó megszólalt: „Ő kezdte!”

A videón szereplő nő – Vayah – teljesen másképp látja a történteket. Állítása szerint:

udvariasan közelített a sztárhoz

Ice Spice viszont durván elküldte és sértegette

ezért „csak” megpofozta a rappert

Watch full video on TMZ

