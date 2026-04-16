Megverték, letartóztatták, majd kiderült, hogy nem is őt keresték – videó

Brooklyn Cobble Hill negyedében, 2026. április 15-én került nyilvánosságra az a videó, amelyen két NYPD-s kábítószeres ügyekkel foglalkozó nyomozó ütlegel, rugdos és a földön vonszol egy 46 éves férfit egy italboltban. A hatóságok később megerősítették, hogy Timothy L. Brown nem vett részt a keresett drogeladásban, az ellene emelt, ellenállásról és hivatalos személy munkájának akadályozásáról szóló vádakat pedig végül ejtették – számolt be a New York Post.
Durva verekedésnek tűnt, de nagyobb botrány lett belőle
A felvételeken az látszik, hogy a rendőrök Brownra támadnak az üzletben, miközben üvegek borulnak fel, vér kerül a padlóra, a körülötte állók pedig azt kiabálják, hogy a férfi nem is tanúsít ellenállást. Brown azt mondta, dolgozni indult, amikor a rendőrök közölték vele, hogy letartóztatják, majd nekilökték az üvegnek és többször megütötték.
A rendőrség szerint a nyomozók egy előre megtervezett fedett akció után kerestek egy férfit, aki a drogvásárlásból származó pénzt vehette át. Brown a közlésük szerint hasonló ruhát viselt, ezért léptek fel vele szemben, de később kiderült, hogy nem volt köze az ügyhöz.
Rendőri túlkapás – Vizsgálat indult az ügyben
Jessica Tisch rendőrfőkapitány „mélyen felkavarónak” nevezte a videót, és közölte, hogy a két érintett nyomozót módosított szolgálatba helyezték, fegyverüket és jelvényüket pedig elvették. Az ügyben a belső ellenőrzés vizsgálódik.
New York polgármestere, Zohran Mamdani szintén elfogadhatatlannak nevezte a látottakat, miközben a rendőrszakszervezetek azzal védekeztek, hogy szerintük túl korai ítéletet mondani az összes részlet ismerete nélkül.
Az áldozat igazságot akar
Timothy L. Brown a CBS-nek azt mondta, hálás, hogy életben maradt, és igazságot szeretne. A környékbeliek közül többen is kiálltak mellette, és azt mondták, a felvétel szerint egyértelmű, hogy súlyos hiba történt.
