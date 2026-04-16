Megverték, letartóztatták, majd kiderült, hogy nem is őt keresték – videó

Brooklyn Cobble Hill negyedében, 2026. április 15-én került nyilvánosságra az a videó, amelyen két NYPD-s kábítószeres ügyekkel foglalkozó nyomozó ütlegel, rugdos és a földön vonszol egy 46 éves férfit egy italboltban. A hatóságok később megerősítették, hogy Timothy L. Brown nem vett részt a keresett drogeladásban, az ellene emelt, ellenállásról és hivatalos személy munkájának akadályozásáról szóló vádakat pedig végül ejtették – számolt be a New York Post.

Verekedésnek tűnt, de rendőri túlkapás lett belőle New Yorkban: ártatlan férfit vertek meg

Durva verekedésnek tűnt, de nagyobb botrány lett belőle

A felvételeken az látszik, hogy a rendőrök Brownra támadnak az üzletben, miközben üvegek borulnak fel, vér kerül a padlóra, a körülötte állók pedig azt kiabálják, hogy a férfi nem is tanúsít ellenállást. Brown azt mondta, dolgozni indult, amikor a rendőrök közölték vele, hogy letartóztatják, majd nekilökték az üvegnek és többször megütötték.

A rendőrség szerint a nyomozók egy előre megtervezett fedett akció után kerestek egy férfit, aki a drogvásárlásból származó pénzt vehette át. Brown a közlésük szerint hasonló ruhát viselt, ezért léptek fel vele szemben, de később kiderült, hogy nem volt köze az ügyhöz.

Rendőri túlkapás – Vizsgálat indult az ügyben

Jessica Tisch rendőrfőkapitány „mélyen felkavarónak” nevezte a videót, és közölte, hogy a két érintett nyomozót módosított szolgálatba helyezték, fegyverüket és jelvényüket pedig elvették. Az ügyben a belső ellenőrzés vizsgálódik.

There are a number of videos circulating online of an incident that occurred yesterday inside a store in Brooklyn involving two members of the NYPD.



As I said at a press conference earlier today, these videos are deeply disturbing, and the matter is under active investigation… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 15, 2026

New York polgármestere, Zohran Mamdani szintén elfogadhatatlannak nevezte a látottakat, miközben a rendőrszakszervezetek azzal védekeztek, hogy szerintük túl korai ítéletet mondani az összes részlet ismerete nélkül.

Az áldozat igazságot akar

Timothy L. Brown a CBS-nek azt mondta, hálás, hogy életben maradt, és igazságot szeretne. A környékbeliek közül többen is kiálltak mellette, és azt mondták, a felvétel szerint egyértelmű, hogy súlyos hiba történt.