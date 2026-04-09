Ilyen kínos botrányba még nem fulladt virrasztás, a két szerető a koporsó mellett esett egymásnak – videó

Verekedés miatt szakadt félbe egy virrasztás a mexikói Veracruzban, miután két nő a gyászoló tömegben jött rá, hogy mindketten az elhunyt szeretői voltak – írja a DailyMail.

Verekedésbe torkollt a virrasztás, két barátnője is megjelent az elhunytnak

A drámai esetről felvétel is készült, amin hallható, ahogy az egyik gyászoló odalép a koporsóhoz, és az suttogja: „Szerelmem, hiányozni fogsz.”

Az elhunyt mellett álló másik nő erre a kijelentésre felpattant, és kérdőre vonta az asszonyt. Amikor kiderült, hogy mindketten az elhunyt állítólagos barátnői voltak, a két nő egymásnak esett.

A megdöbbent gyászolók néhány pillanatig fel sem fogták, mi történik, miközben a verekedők kis híján felborították a koporsót.

Végül a jelenlevők szétválasztották a két asszonyt.

Pokoli tömegverekedés: több száz tinédzser esett egymásnak

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, március végén egy nagy létszámú tinédzsercsoport gyűlt össze Chicago belvárosában, ahol rövid idő alatt kaotikus jelenetek alakultak ki. A rendbontás gyorsan eszkalálódott, autórongálások és verekedések alakultak ki, ami miatt a hatóságoknak sürgősen közbe kellett lépniük.

Felfoghatatlan, mit műveltek a meggyilkolt modell holttestével a temetőben

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, tavaly októberben Milánóban 24 késszúrással végzett volt élettársa a 29 éves Pamela Geninivel. A holttest később a Strozza temetőben került, ahol a napokban ismeretlenek felnyitották a koporsót, és levágták a meggyilkolt nő fejét.