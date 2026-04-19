Vérfagyasztó tragédia: 8 gyermeket lőttek agyon – a legfiatalabb áldozat mindössze 1 éves volt

A vérengzés vasárnap kora reggel, helyi idő szerint 6 óra körül történt a Cedar Grove nevű városrészben. A hatóságok első jelentései szerint összesen 10 embert lőttek meg, a halálos áldozatok mind gyermekek, két felnőtt nő élte túl a támadást, egyikük életveszélyes állapotban van. Az egyik sérült nő feltehetően kapcsolatban állt az elkövetővel, számolt be a bild.de.

A vérengzés során 8 gyermeket lőtt agyon az ámokfutó gyilkos – Fotó: pexels.com / illusztráció

Még a rendőröket is megrázta a vérengzés utáni látvány

A helyszínre érkező rendőröket sokkoló látvány fogadta.

Ez egy rendkívül kiterjedt helyszín, ahol több elhunyt gyermek található.

– jelentette ki Chris Bordelon rendőrségi szóvivő.

A beszámolók szerint a tragédia több házat is érintett, a nyomozók még mindig bizonyítékokat gyűjtenek.

Ez egy olyan helyszín, amilyet a legtöbbünk még soha nem látott

– fogalmazott a város rendőrfőnöke, Wayne Smith.

A hírek szerint a meggyilkolt gyerekek közül többen rokoni kapcsolatban álltak a támadóval, ami még tragikusabbá teszi az esetet. A pontos körülmények és a motiváció egyelőre nem tisztázott.

8 kids - ages 1 to 14 - killed in mass shooting across Shreveport, Louisiana - as gunman targets his 'descendants' https://t.co/U5raLJ3bUq pic.twitter.com/ErNKDfJYqx — New York Post (@nypost) April 19, 2026

Menekülés közben lőtték le a támadót

A feltételezett elkövető a vérengzés után elmenekült. Egy autót is ellopott a szökéshez, ám a rendőrök üldözőbe vették, s végül lelőtték a gyilkost. A rendőrség szerint a tettes egyedül cselekedett.

A város vezetése is megrendült. Tom Arceneaux polgármester így fogalmazott: „Ez egy tragédia – talán a legsúlyosabb, amit valaha átéltünk. Szörnyű reggel.”

