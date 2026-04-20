Riasztó felfedezés: egy ismeretlen szennyező anyag lephette el a levegőt

A veszélyes mérgező anyagként emlegetett metilsziloxán a kutatók szerint már széles körben jelen van a levegőben. A mostani eredmények alapján még azt sem tudni biztosan, milyen hatással van az emberi egészségre.

Veszélyes mérgező anyag a levegőben: A metilsziloxán (illusztráció) Fotó: Fahrettin Turgut/Pexels

Egyre nagyobb aggodalmat kelt a tudósok körében egy kevéssé ismert szintetikus szennyező anyag, a metilsziloxán, amelyről most kiderült, hogy jóval elterjedtebb lehet a légkörben, mint korábban gondolták. Ez az anyag a szilikon egy speciális típusa, amelyet széles körben használnak az iparban, a közlekedésben, a kozmetikai termékekben és a háztartási cikkekben is.

Korábbi kutatások még azt feltételezték, hogy a metilsziloxán főként a forgalmas utak közelében fordul elő, mivel ipari termékek párolgásával kerül a levegőbe.

Az Utrechti Egyetem kutatóinak új vizsgálata azonban azt mutatta, hogy a vegyület nemcsak városi térségekben, hanem tengerparti, vidéki és erdei környezetben is nagy koncentrációban jelen van.

A kutatók Hollandiában, Litvániában és Brazíliában gyűjtöttek levegőmintákat, és az eredmények szerint a nagy molekulájú metilsziloxánok szinte mindenhol kimutathatók. A legmagasabb értéket a brazíliai São Paulóban mérték, ahol köbméterenként 98 nanogramm volt a koncentráció.

Milyen hatással van az emberi egészségre?

A szakembereket különösen az aggasztja, hogy egyelőre nem ismert, milyen hatással van ez az anyag az emberi szervezetre. A kutatás egyik vezetője szerint a napi belélegzett mennyiség akár a PFAS, valamint a mikro- és nanoműanyagok szintjét is meghaladhatja. Emiatt a tudósok sürgetik a metilsziloxán egészségügyi hatásainak mielőbbi vizsgálatát – írja a Daily Mail.

