Riasztó felfedezés: egy ismeretlen szennyező anyag lephette el a levegőt

A veszélyes mérgező anyagként emlegetett metilsziloxán a kutatók szerint már széles körben jelen van a levegőben. A mostani eredmények alapján még azt sem tudni biztosan, milyen hatással van az emberi egészségre.
Veszélyes mérgező anyag a levegőben: A metilsziloxán
Egyre nagyobb aggodalmat kelt a tudósok körében egy kevéssé ismert szintetikus szennyező anyag, a metilsziloxán, amelyről most kiderült, hogy jóval elterjedtebb lehet a légkörben, mint korábban gondolták. Ez az anyag a szilikon egy speciális típusa, amelyet széles körben használnak az iparban, a közlekedésben, a kozmetikai termékekben és a háztartási cikkekben is.
Korábbi kutatások még azt feltételezték, hogy a metilsziloxán főként a forgalmas utak közelében fordul elő, mivel ipari termékek párolgásával kerül a levegőbe.
Az Utrechti Egyetem kutatóinak új vizsgálata azonban azt mutatta, hogy a vegyület nemcsak városi térségekben, hanem tengerparti, vidéki és erdei környezetben is nagy koncentrációban jelen van.
A kutatók Hollandiában, Litvániában és Brazíliában gyűjtöttek levegőmintákat, és az eredmények szerint a nagy molekulájú metilsziloxánok szinte mindenhol kimutathatók. A legmagasabb értéket a brazíliai São Paulóban mérték, ahol köbméterenként 98 nanogramm volt a koncentráció.
Milyen hatással van az emberi egészségre?
A szakembereket különösen az aggasztja, hogy egyelőre nem ismert, milyen hatással van ez az anyag az emberi szervezetre. A kutatás egyik vezetője szerint a napi belélegzett mennyiség akár a PFAS, valamint a mikro- és nanoműanyagok szintjét is meghaladhatja. Emiatt a tudósok sürgetik a metilsziloxán egészségügyi hatásainak mielőbbi vizsgálatát – írja a Daily Mail.
A PFAS vegyületek mesterségesen előállított, rendkívül tartós fluorozott anyagok, amelyeket például tapadásmentes edényekben, vízlepergető ruhákban, tűzoltóhabokban és egyes csomagolóanyagokban használnak. Azért különösen problémásak, mert nagyon lassan bomlanak le, felhalmozódhatnak a környezetben és az emberi szervezetben is.