Halálközeli élmény vagy álomkilátás? Ez Európa egyik legdurvább útja – videó

Az Olaszország és Franciaország határán húzódó Alta Via del Sale sokak szerint az Alpok egyik leglátványosabb szakasza, ugyanakkor a leginkább veszélyes útként is emlegetik. A szűk, murvás hegyi út korlátok nélkül kanyarog több száz méteres szakadékok felett, miközben lenyűgöző panoráma kíséri az autósokat. A Ligur-Alpok gerincén futó út egyszerre kínál kalandot és komoly kihívást – írja a Travelbook.

Az Alta Via del Sale híresen veszélyes út Olaszország és Franciaország határán – Fotó: Youtube/WalkTheMavic/képkivágás

Miért számít annyira veszélyes útnak az Alta Via del Sale?

Az út mintegy 60 kilométeren keresztül kanyarog Limone Piemonte és Monesi di Triora között, helyenként 1800 méter fölé, sőt 2100 méterig emelkedve. A teljes szakasz murvás, egykori katonai útvonalakból alakították ki, amelyek ma már elsősorban turisztikai célokat szolgálnak. A leglátogatottabb, mintegy 30 kilométeres központi részen 20 eurós útdíjat vezettek be, és napi néhány száz járműben maximalizálták a forgalmat. Kedden és csütörtökön az út teljes egészében a túrázóké és kerékpárosoké, motoros és autós forgalom nélkül.

Mennyire nehéz közlekedni a hegyi szakaszon?

Bár szabályozott a forgalom, a kétirányú közlekedés miatt gyakoriak a szembetalálkozások és a kitérők. Sokszor több száz métert is tolatni kell, mire a járművek el tudnak haladni egymás mellett. Szalagkorlát szinte sehol sincs, ezért a vezetés fokozott figyelmet és rutint igényel. A Denzel alpesi útikalauz 4–5-ös nehézségi szintre sorolja a szakaszt, ami még tapasztalt sofőrök számára is komoly terhelést jelent.

Hol ér véget az út?

A környéken Tende faluban vagy a hegyekben található Rifugio La Terzában is megszállhatnak az utazók, ahol este 10-kor lekapcsolják a dízelgenerátort. Reggel 7-kor újraindul az áram, és több kijelölt útvonal is bejárható a térségben. A szakasz végül szerpentineken vezet lefelé az aszfaltozott utak felé, majd a Földközi-tenger partján ér véget Ventimiglia, Menton vagy Monaco térségében. A tengerpart már a hegyi szakasz teljes ellentéte, ahol az út nehézségei gyorsan háttérbe szorulnak.