Ezeken a fukar, skót vicceken mindenki nagyot fog nevetni

Skócia egyes részei (különösen a Highlands) hosszú ideig szegényebbek voltak. A túléléshez fontos volt a spórolás és a mértékletesség. Ez az attitűd idővel „túl lett karikírozva”, és a humor ezt a tulajdonságot felnagyította, így születtek a skót viccek.

Íme 10 mosolyra fakasztó skót vicc

Sört iszik

A francia, a német és a skót sört iszik. Hirtelen mindhármuk poharába belerepül egy légy.

A francia kiönti a sört, és vásárol egy új pohárral.

A német kiveszi a legyet és megissza a maradékot.

A skót kiveszi a legyet, megrázza a levegőben, és azt üvölti neki: „köpöd ki!”