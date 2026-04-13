Kisiklott a vidámparki játék, szörnyű tragédia lett a vége

Tragikus baleset rázta meg egy brazil vidámpark látogatóit, miután egy játék kisiklott és a sínekről a földre zuhant. A halálos vidámparki balesetben egy 21 éves gospelénekesnő, Carolina Beatriz de Deus Maciel életét vesztette, és többen megsérültek – írja a Daily Star.
Rémálom a vidámparkban: hogyan történt a tragédia?
A tragédia az Itabiritóban működő Minas Center Park vándor vidámparkban történt, ahol a Caterpillar nevű családi attrakció egyik eleme meglazult, a kocsi pedig kisiklott és a földre zuhant.
A 21 éves áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Három további utast sérülésekkel szállítottak kórházba.
A helyi hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak a műszaki hiba pontos okának feltárására. A rendőrség két férfit – egy 45 és egy 24 éves gyanúsítottat – őrizetbe vett gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. A vidámpark üzemeltetői közleményben fejezték ki együttérzésüket, és hangsúlyozták, hogy együttműködnek a hatóságokkal a körülmények tisztázása érdekében. A parkot a baleset után bezárták, majd másnap megkezdték a létesítmény lebontását.
