Horrorbaleset! Összeomlott egy hullámvasút, gyerekek sérültek meg

Rémisztő baleset történt Belgiumban a Boudewijn Seaparkban. A vidámpark egyik attrakciója, egy hullámvasút összeomlott, a balesetben több ember megsérült.
Borzalmas baleset történt Belgiumban a Boudewijn vidámparkban Brugge városában. A vidámpark egyik játékeleme összeomlott, a balesetben legalább hét ember, köztük több gyermek megsérült – írja a DailyStar

Több gyermek is megsérült egy vidámparkban, miután összeomlott a hullámvasút Belgiumban (A kép illusztráció.)
A népszerű vidámparkban szerda reggel nem sokkal nyitás után az egyik attrakció, egy hullámvasút összeomlott. A helyszínre több mentőegység érkezett, a közlések szerint legalább hét ember, köztük négy gyermek megsérült. 

Lars Van den Ham, a park menedzsere elmondta, hogy a hullámvasúttal eddig nem volt probléma, de a balesetet valószínűleg egy műszaki hiba okozta. 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, március elején tragikus baleset történt Kolumbiában. Egy fiatal édesanya meghalt, miután leesett egy csúszdáról. A hatóságok közlése szerint a nő legalább 4,5 métert zuhant. Az anyukát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

Pillanatok alatt pánik tört ki egy vásáron március elején, amikor váratlanul elszabadult a pokol. Az óriáskerék kabinjaiban ülőket méhek lepték el, három gyerek súlyosan megsérült. További részleteket az esetről az Origo oldalán olvashat.

 

 

