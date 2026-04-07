Horrorbaleset! Összeomlott egy hullámvasút, gyerekek sérültek meg

Borzalmas baleset történt Belgiumban a Boudewijn vidámparkban Brugge városában. A vidámpark egyik játékeleme összeomlott, a balesetben legalább hét ember, köztük több gyermek megsérült – írja a DailyStar.

Több gyermek is megsérült egy vidámparkban, miután összeomlott a hullámvasút Belgiumban

Fotó: Unsplash

A népszerű vidámparkban szerda reggel nem sokkal nyitás után az egyik attrakció, egy hullámvasút összeomlott. A helyszínre több mentőegység érkezett, a közlések szerint legalább hét ember, köztük négy gyermek megsérült.

Lars Van den Ham, a park menedzsere elmondta, hogy a hullámvasúttal eddig nem volt probléma, de a balesetet valószínűleg egy műszaki hiba okozta.

Március elején tragikus baleset történt Kolumbiában. Egy fiatal édesanya meghalt, miután leesett egy csúszdáról. A hatóságok közlése szerint a nő legalább 4,5 métert zuhant. Az anyukát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

Pillanatok alatt pánik tört ki egy vásáron március elején, amikor váratlanul elszabadult a pokol. Az óriáskerék kabinjaiban ülőket méhek lepték el, három gyerek súlyosan megsérült.