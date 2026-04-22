Vízesés, mozi és biometrikus beléptetés – íme a világ legjobb repülőtere

Megint Szingapúr Changi repülőterét választották a világ legjobbjának, és nem véletlenül. A világ legjobb repülőtere címet 2026-ban is ez a légikikötő kapta meg a Skytrax rangsorában, immár 14. alkalommal.
Szingapúrban a Changi repülőtér nemcsak az utasélmény miatt emelkedik ki, hanem azért is, mert a háttérben rendkívül hatékony rendszer működik. A világ legjobb repülőtere gyors biometrikus ellenőrzéssel, látványos attrakciókkal és folyamatos fejlesztésekkel próbálja elérni, hogy az utazás kevésbé legyen stresszes. 

A világ legjobb repülőtere: A Szingapúr-Changi repülőtér - SINGAPORE, SINGAPORE - JULY 11: A general view of the Rain Vortex dome, the world’s tallest indoor waterfall at the Jewel complex at Changi Airport in Singapore, in July 11, 2025. The 40-meter-high spectacle continues to draw visitors from around the world, blending nature and architecture in one of Southeast Asia’s most iconic travel hubs. The complex, which comprises five floors above ground and five below, features approximately 100 hotel rooms, 300 restaurants and retail outlets, an indoor forest, and a canopy garden. Agoes Rudianto / Anadolu (Photo by Agoes Rudianto / Anadolu via AFP)
A világ legjobb repülőtere: A Szingapúr-Changi repülőtér
Fotó: AGOES RUDIANTO / ANADOLU / AFP

2024 szeptembere óta a repülőtéren teljesen bevezették az útlevél nélküli, biometrikus beléptetést is.

Nemcsak szép, okosan működik is

A Changi egyik legnagyobb előnye, hogy nemcsak látványos, hanem jól szervezett is. Az utasokat beltéri vízesés, pillangókert és 24 órás mozi várja, miközben a repülőtér működését automatizált rendszerek és biometrikus megoldások segítik. A Terminal 2-ben működő Fit&Fun Zone pedig 2025-ben tovább bővítette a különleges élményeket.

SINGAPORE, SINGAPORE - JULY 11: People visit the Rain Vortex, the world’s tallest indoor waterfall at the Jewel complex at Changi Airport in Singapore, in July 11, 2025. The 40-meter-high spectacle continues to draw visitors from around the world, blending nature and architecture in one of Southeast Asia’s most iconic travel hubs. The complex, which comprises five floors above ground and five below, features approximately 100 hotel rooms, 300 restaurants and retail outlets, an indoor forest, and a canopy garden. Agoes Rudianto / Anadolu (Photo by Agoes Rudianto / Anadolu via AFP)
A Rain Vortexet, a világ legmagasabb, fedett vízesése a Jewel komplexumban, a Changi repülőtéren, Szingapúrban
Fotó: AGOES RUDIANTO / ANADOLU / AFP

Ezért különleges a világ legjobb repülőtere

A Changi sikere azért érdekes, mert nemcsak az utazók kényelmére épít, hanem arra is, hogy a zsúfoltságot és a várakozást minél jobban csökkentse. Ettől sokak számára inkább futurisztikus városnak tűnik, mint hagyományos repülőtérnek – írja a BBC.

