Vízesés, mozi és biometrikus beléptetés – íme a világ legjobb repülőtere

Szingapúrban a Changi repülőtér nemcsak az utasélmény miatt emelkedik ki, hanem azért is, mert a háttérben rendkívül hatékony rendszer működik. A világ legjobb repülőtere gyors biometrikus ellenőrzéssel, látványos attrakciókkal és folyamatos fejlesztésekkel próbálja elérni, hogy az utazás kevésbé legyen stresszes.
2024 szeptembere óta a repülőtéren teljesen bevezették az útlevél nélküli, biometrikus beléptetést is.
Nemcsak szép, okosan működik is
A Changi egyik legnagyobb előnye, hogy nemcsak látványos, hanem jól szervezett is. Az utasokat beltéri vízesés, pillangókert és 24 órás mozi várja, miközben a repülőtér működését automatizált rendszerek és biometrikus megoldások segítik. A Terminal 2-ben működő Fit&Fun Zone pedig 2025-ben tovább bővítette a különleges élményeket.
Ezért különleges a világ legjobb repülőtere
A Changi sikere azért érdekes, mert nemcsak az utazók kényelmére épít, hanem arra is, hogy a zsúfoltságot és a várakozást minél jobban csökkentse. Ettől sokak számára inkább futurisztikus városnak tűnik, mint hagyományos repülőtérnek – írja a BBC.
