Nagyobb, mint egy busz – megtalálták a világ leghosszabb kígyóját

A világ legnagyobb kígyója körüli vitát most egy 47 millió éves lelet élesztette újra. A Scientific Reports folyóiratban bemutatott kutatás szerint a Vasuki indicus maradványait a Panandhro lignitbányában találták meg India nyugati részén, és a kutatók úgy számoltak, hogy a hatalmas hüllő nagyjából 10,9–15,2 méter hosszú lehetett.
A világ legnagyobb kígyója lehetett?
A kutatók 27, többnyire jó állapotban fennmaradt csigolyát vizsgáltak meg, amelyek alapján arra jutottak, hogy a Vasuki indicus vastag testű, rendkívül nagy termetű kígyó volt. A tanulmány szerint ez a faj a madtsoiidae család eddig ismert legnagyobb tagja, és méretben a Titanoboa közelébe kerülhetett, amelyet sokan ma is a valaha felfedezett legnagyobb kígyónak tartanak.
Miben volt különleges a Vasuki indicus?
A tudósok szerint az állat a középső eocén korban élt, amikor a térség klímája jóval melegebb volt a mainál. A csigolyák mérete alapján a kígyó teste hengeres és robusztus lehetett, ezért a kutatók úgy vélik, valószínűleg lassabban mozgó, lesből támadó ragadozó volt, hasonlóan a mai anakondákhoz.
Indiában fejlődhetett ki ez az óriáskígyó-vonal
A tanulmány szerzői szerint a Vasuki indicus egy olyan ősi kígyócsoporthoz tartozott, amely hosszú időn át jelen volt Afrikában, Európában és Indiában is. A kutatók felvetették, hogy ez a különösen nagy termetű vonal akár az indiai szubkontinensen is kialakulhatott, majd onnan terjedhetett tovább más térségek felé – számolt be a felfedezésről a ScienceDaily.
