Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

kígyó

Nagyobb, mint egy busz – megtalálták a világ leghosszabb kígyóját

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új őslénytani felfedezés kavarta fel a kedélyeket, mert egy Indiában talált fosszilis kígyó akár minden idők egyik legnagyobbja is lehetett. A világ legnagyobb kígyója címért versenybe szálló Vasuki indicus becsült hossza 11–15 méter lehetett, vagyis egy busznál is hosszabbra nőhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kígyóhüllőkleletIndia

A világ legnagyobb kígyója körüli vitát most egy 47 millió éves lelet élesztette újra. A Scientific Reports folyóiratban bemutatott kutatás szerint a Vasuki indicus maradványait a Panandhro lignitbányában találták meg India nyugati részén, és a kutatók úgy számoltak, hogy a hatalmas hüllő nagyjából 10,9–15,2 méter hosszú lehetett.

Illusztráció: a világ legnagyobb kígyója, a Vasuki indicus-ról
Illusztráció: a világ legnagyobb kígyója, a Vasuki indicus
Fotó: Ansh Saxena 7163  / Wikipedia

A világ legnagyobb kígyója lehetett?

A kutatók 27, többnyire jó állapotban fennmaradt csigolyát vizsgáltak meg, amelyek alapján arra jutottak, hogy a Vasuki indicus vastag testű, rendkívül nagy termetű kígyó volt. A tanulmány szerint ez a faj a madtsoiidae család eddig ismert legnagyobb tagja, és méretben a Titanoboa közelébe kerülhetett, amelyet sokan ma is a valaha felfedezett legnagyobb kígyónak tartanak.

Miben volt különleges a Vasuki indicus?

A tudósok szerint az állat a középső eocén korban élt, amikor a térség klímája jóval melegebb volt a mainál. A csigolyák mérete alapján a kígyó teste hengeres és robusztus lehetett, ezért a kutatók úgy vélik, valószínűleg lassabban mozgó, lesből támadó ragadozó volt, hasonlóan a mai anakondákhoz.

Vasuki indicus prekloákális csigolyái
Vasuki indicus prekloákális csigolyái
Fotó: By D. Datta & S. Bajpai - "Largest known madtsoiid snake from warm Eocene period of India suggests intercontinental Gondwana dispersal", CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147507657 / Wikipedia

Indiában fejlődhetett ki ez az óriáskígyó-vonal

A tanulmány szerzői szerint a Vasuki indicus egy olyan ősi kígyócsoporthoz tartozott, amely hosszú időn át jelen volt Afrikában, Európában és Indiában is. A kutatók felvetették, hogy ez a különösen nagy termetű vonal akár az indiai szubkontinensen is kialakulhatott, majd onnan terjedhetett tovább más térségek felé – számolt be a felfedezésről a ScienceDaily.

Ez is érdekelheti:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!