Lángba borult a vidámpark fő attrakciója – videón a pusztító tűz

A kansasi Derby városában található Field Station: Dinosaurs vidámpark egyik leglátványosabb eleme semmisült meg, miután villám csapott bele egy hatalmas animatronikus dinoszauruszba. A közel 30 méter hosszú, háromszintes Sauroposeidon-modell rövid idő alatt lángba borult - tájékoztat a People.

A villám okozta tűz teljesen elpusztította a különleges attrakciót - Fotó: YouTube

Villám sújtott le a dinoszauruszra

A tűzoltóság beszámolója szerint a riasztás szombat este érkezett, amikor több bejelentés is érkezett arról, hogy egy dinoszaurusz ég a park területén. A helyszínre érkező egységek jelentős lángokkal találták szembe magukat, de sikerült megfékezniük a tüzet, és megakadályozniuk, hogy az átterjedjen a többi attrakcióra.

A park a történtek ellenére már másnap megnyitotta kapuit, és közölte, hogy a látogatók továbbra is több mint 30 másik dinoszauruszt tekinthetnek meg. Egyben azt is jelezték, hogy a megsemmisült modell előtt „tiszteletadásra” is lehetőséget biztosítanak.

Az üzemeltetők szerint a dinoszaurusz pótlása komoly kihívást jelentene. A becslések szerint egy új modell elkészítése több százezer dollárba kerülhet, ráadásul speciális szakértelmet igényel, mivel az ilyen szerkezetek kézzel formázott részletekből és összetett elektromos rendszerekből állnak. Felmerült az a lehetőség is, hogy nem teljes egészében építik újra a dinoszauruszt, hanem részben meghagyják a fémvázat, hogy bemutassák a látogatóknak, hogyan készülnek ezek az összetett attrakciók.

A park jelenleg vizsgálja a további lépéseket, miközben a többi kiállított dinoszaurusz továbbra is zavartalanul fogadja az érdeklődőket.