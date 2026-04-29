Lángba borult a vidámpark fő attrakciója – videón a pusztító tűz

A kansasi Derby városában található Field Station: Dinosaurs vidámpark egyik leglátványosabb eleme semmisült meg, miután villám csapott bele egy hatalmas animatronikus dinoszauruszba. A közel 30 méter hosszú, háromszintes Sauroposeidon-modell rövid idő alatt lángba borult - tájékoztat a People.
Villám sújtott le a dinoszauruszra
A tűzoltóság beszámolója szerint a riasztás szombat este érkezett, amikor több bejelentés is érkezett arról, hogy egy dinoszaurusz ég a park területén. A helyszínre érkező egységek jelentős lángokkal találták szembe magukat, de sikerült megfékezniük a tüzet, és megakadályozniuk, hogy az átterjedjen a többi attrakcióra.
A park a történtek ellenére már másnap megnyitotta kapuit, és közölte, hogy a látogatók továbbra is több mint 30 másik dinoszauruszt tekinthetnek meg. Egyben azt is jelezték, hogy a megsemmisült modell előtt „tiszteletadásra” is lehetőséget biztosítanak.
Az üzemeltetők szerint a dinoszaurusz pótlása komoly kihívást jelentene. A becslések szerint egy új modell elkészítése több százezer dollárba kerülhet, ráadásul speciális szakértelmet igényel, mivel az ilyen szerkezetek kézzel formázott részletekből és összetett elektromos rendszerekből állnak. Felmerült az a lehetőség is, hogy nem teljes egészében építik újra a dinoszauruszt, hanem részben meghagyják a fémvázat, hogy bemutassák a látogatóknak, hogyan készülnek ezek az összetett attrakciók.
A park jelenleg vizsgálja a további lépéseket, miközben a többi kiállított dinoszaurusz továbbra is zavartalanul fogadja az érdeklődőket.
Kisiklott a vidámparki játék, szörnyű tragédia lett a vége
Egy meghibásodott játék miatt súlyos tragédia történt Brazíliában. A vidámparki balesetben egy fiatal nő meghalt, többen megsérültek.
Illegális tűzijátékok robbantak – többen életüket vesztették
Egy illegális tűzijáték-üzem tragédiája után országos nyomozás indult az Egyesült Államokban. A robbanás hét ember életét követelte, és most több gyanúsított ellen is gyilkossági vádat emeltek. A hatóságok szerint egy évek óta működő illegális hálózat állhat a háttérben.