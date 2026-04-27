Pillanatok alatt csapott le a halál: legalább 14 embert ölt meg a villámcsapás

Halálos villámcsapások sorozata rázta meg Banglades több térségét, legalább 14 ember vesztette életét. A villámcsapás halálos áldozatai között egy 10 éves fiú is van. A hatóságok szerint több sérült is kórházba került, közülük néhányan kritikus állapotban vannak – írja a Sky News.

Legalább 14 halálos áldozata van a villámcsapásoknak Bangladesben (illusztráció) – Fotó: Pexels

Villámcsapás pusztított Bangladesben

A legtöbb áldozat mezőgazdasági munkás volt, akik nyílt földeken dolgoztak, amikor a vihar lecsapott. A helyi beszámolók szerint a 10 éves fiú két másik emberrel együtt halt meg, miután egy villám csapott a csoportba a házuk előtt. A villámcsapásokkal kísért heves viharok és esőzések Banglades több részét is elérték, köztük a fővárost, Dakkát is. A hatóságok közlése szerint a sérültek közül többen súlyos állapotban vannak.

Szakértők szerint az utóbbi években nőtt a villámcsapás okozta halálesetek száma, amit részben az erdőirtással hoznak összefüggésbe. A kivágott magas fák hiánya miatt a villámok kevésbé „vezetődnek el”, így nagyobb eséllyel csapnak le emberek közelében.

Bangladesben évente több száz ember hal meg villámcsapás következtében. A veszély különösen az április és június közötti, monszun előtti időszakban magas, amikor a hőség és a páratartalom instabil időjárást okoz. Az ország 2016-ban a villámcsapásokat természeti katasztrófává nyilvánította, miután egyetlen nap alatt több tucat haláleset történt.