Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

villámcsapás

Pillanatok alatt csapott le a halál: legalább 14 embert ölt meg a villámcsapás

Hirtelen érkező viharok söpörtek végig az országon, a mezőkön dolgozók különösen nagy veszélynek voltak kitéve. A villámcsapások legalább 14 ember életét követelték, több sérült kórházba került.
Halálos villámcsapások sorozata rázta meg Banglades több térségét, legalább 14 ember vesztette életét. A villámcsapás halálos áldozatai között egy 10 éves fiú is van. A hatóságok szerint több sérült is kórházba került, közülük néhányan kritikus állapotban vannak – írja a Sky News.

Legalább 14 halálos áldozata van a villámcsapásoknak Bangladesben (illusztráció) – Fotó: Pexels

Villámcsapás pusztított Bangladesben

A legtöbb áldozat mezőgazdasági munkás volt, akik nyílt földeken dolgoztak, amikor a vihar lecsapott. A helyi beszámolók szerint a 10 éves fiú két másik emberrel együtt halt meg, miután egy villám csapott a csoportba a házuk előtt. A villámcsapásokkal kísért heves viharok és esőzések Banglades több részét is elérték, köztük a fővárost, Dakkát is. A hatóságok közlése szerint a sérültek közül többen súlyos állapotban vannak. 

Szakértők szerint az utóbbi években nőtt a villámcsapás okozta halálesetek száma, amit részben az erdőirtással hoznak összefüggésbe. A kivágott magas fák hiánya miatt a villámok kevésbé „vezetődnek el”, így nagyobb eséllyel csapnak le emberek közelében.

Bangladesben évente több száz ember hal meg villámcsapás következtében. A veszély különösen az április és június közötti, monszun előtti időszakban magas, amikor a hőség és a páratartalom instabil időjárást okoz. Az ország 2016-ban a villámcsapásokat természeti katasztrófává nyilvánította, miután egyetlen nap alatt több tucat haláleset történt.

Villámcsapások segítségével szabadul meg riválisaitól egy különleges fa

A villámcsapás általában a pusztítás szimbóluma az erdőkben: fákat gyújt lángra, törzseket hasít ketté, életeket követel. Panama alacsonyabban fekvő esőerdeiben azonban él egy különleges fa, amelyre mintha nem vonatkoznának ezek a szabályok. A Dipteryx oleifera egy friss kutatás szerint nemcsak ellenáll a villámoknak, hanem még előnyt is kovácsol belőlük.

Villámcsapás ölt meg három túrázót Tirolban

Tragikus baleset történt Ausztriában, Tirol tartományban. Három túrázót halálos villámcsapás ért a Flirsch település közelében.

 

 

