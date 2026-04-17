Családapát ölt meg a villám a benzinkút parkolójában

A 41 éves Peter Garamone éppen az autójához tartott egy wisconsini benzinkútnál, amikor a villám lecsapott rá. A beszámolók szerint még volt annyi ereje, hogy felhívja a segélyhívót, és elmondja, mi történt vele, de a villámcsapás következtében később a kórházban életét vesztette – számolt be a New York Post.

Nem sűrűn fordul elő, hogy valaki villámcsapás következtében hal meg

Nem élte túl a villámcsapást

Egy szemtanú szerint a környéken élők soha nem hallottak még olyan hangos mennydörgést, mint akkor. A hatóságok közlése szerint a helyszínen talált nyomok is megerősítik, hogy villámcsapás történt.

A mentők kiérkezésekor a férfi már nem reagált, kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.

Trucker dad killed in first fatal lightning strike of the year A trucker dad has died after being struck by lightning, the first recorded fatality of its kind this year. Married dad Peter Garamone, 41, was walking to his vehicle outside the Kwik Trip gas… https://t.co/fsqmsofuE5 pic.twitter.com/y9M4fiPQ4C — UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) April 17, 2026

A családapát felesége és fia gyászolja. Tragédiáját tovább súlyosbítja, hogy édesapja nem sokkal korábban fejezte be súlyos betegsége kezelését.

A szakértők szerint rendkívül ritka az ilyen eset: a statisztikák alapján nagyjából másfél millió az egyhez az esélye annak, hogy valakit villámcsapás öl meg, és az áldozatok többsége túléli az ilyen baleseteket.

Itt csap le legtöbbször a halálos villám

