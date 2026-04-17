Családapát ölt meg a villám a benzinkút parkolójában

A 41 éves Peter Garamone éppen az autójához tartott egy wisconsini benzinkútnál, amikor a villám lecsapott rá. A beszámolók szerint még volt annyi ereje, hogy felhívja a segélyhívót, és elmondja, mi történt vele, de a villámcsapás következtében később a kórházban életét vesztette – számolt be a New York Post.
Nem élte túl a villámcsapást
Egy szemtanú szerint a környéken élők soha nem hallottak még olyan hangos mennydörgést, mint akkor. A hatóságok közlése szerint a helyszínen talált nyomok is megerősítik, hogy villámcsapás történt.
A mentők kiérkezésekor a férfi már nem reagált, kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.
A családapát felesége és fia gyászolja. Tragédiáját tovább súlyosbítja, hogy édesapja nem sokkal korábban fejezte be súlyos betegsége kezelését.
A szakértők szerint rendkívül ritka az ilyen eset: a statisztikák alapján nagyjából másfél millió az egyhez az esélye annak, hogy valakit villámcsapás öl meg, és az áldozatok többsége túléli az ilyen baleseteket.
A villám nyomában éles reccsenést hallatszik, mint amikor egy baseballjátékos hazafutást üt, aztán egy mély dübörgést, amely egy autópályán haladó teherautóra emlékeztet. Így adott jelet magáról egy távoli, villámokkal teli zivatar.
A villámcsapás általában a pusztítás szimbóluma az erdőkben: fákat gyújt lángra, törzseket hasít ketté, életeket követel. Panama alacsonyabban fekvő esőerdeiben azonban él egy különleges fa, amelyre mintha nem vonatkoznának ezek a szabályok.