Ritka fotón Vilmos és Katalin – ilyen lazán ritkán látni a walesi hercegi családot

Ritka fotó került ki a walesi hercegi családról. 2026. április 29-én tette közzé a Kensington-palota azt az új családi képet, amelyen Vilmos és Katalin György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt látható. A fotó Cornwallban, a család pihenése alatt készült, ahol a pár 15. házassági évfordulóját ünnepli – írja a CNN.

A walesi hercegi család – Vilmos és Katalin 15 éve házasok

Fotó: ALBERTO PEZZALI / POOL

Vilmos és Katalin meghitt pillanatot mutatott

A képen a család a fűben fekszik, nyárias, laza öltözetben. A hivatalos bejegyzéshez mindössze ennyi szöveget írtak: „Celebrating 15 years of marriage”, vagyis

15 éves házassági évfordulót ünneplünk

A felvétel azért is különleges, mert a trónörökös családja ritkán enged ilyen közvetlen bepillantást a magánéletébe. A fotón nem a protokoll, hanem a családi összetartozás került előtérbe.

Celebrating 15 years of marriage ❤️ pic.twitter.com/egvsuIh6xF — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2026

15 éve mondták ki a boldogító igent

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én házasodott össze a londoni Westminster-apátságban. Azóta három gyermekük született: György 2013-ban, Sarolta 2015-ben, Lajos pedig 2018-ban.

A mostani kép sokak szerint üzenet is:

a nehéz időszakok után a család továbbra is egységet és nyugalmat sugároz.