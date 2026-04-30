Ritka fotón Vilmos és Katalin – ilyen lazán ritkán látni a walesi hercegi családot

Ritka fotó került ki a walesi hercegi családról. 2026. április 29-én tette közzé a Kensington-palota azt az új családi képet, amelyen Vilmos és Katalin György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt látható. A fotó Cornwallban, a család pihenése alatt készült, ahol a pár 15. házassági évfordulóját ünnepli – írja a CNN.
Vilmos és Katalin meghitt pillanatot mutatott
A képen a család a fűben fekszik, nyárias, laza öltözetben. A hivatalos bejegyzéshez mindössze ennyi szöveget írtak: „Celebrating 15 years of marriage”, vagyis
15 éves házassági évfordulót ünneplünk
A felvétel azért is különleges, mert a trónörökös családja ritkán enged ilyen közvetlen bepillantást a magánéletébe. A fotón nem a protokoll, hanem a családi összetartozás került előtérbe.
15 éve mondták ki a boldogító igent
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én házasodott össze a londoni Westminster-apátságban. Azóta három gyermekük született: György 2013-ban, Sarolta 2015-ben, Lajos pedig 2018-ban.
A mostani kép sokak szerint üzenet is:
a nehéz időszakok után a család továbbra is egységet és nyugalmat sugároz.
