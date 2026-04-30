Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

Vilmos herceg

Ritka fotón Vilmos és Katalin – ilyen lazán ritkán látni a walesi hercegi családot

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új családi fotóval ünnepelte 15. házassági évfordulóját a brit királyi család egyik legnépszerűbb párja. Vilmos és Katalin a három gyermekükkel együtt, meghitt hangulatú felvételen mutatták meg, hogyan telik náluk egy ritka, felszabadult családi pillanat.
Vilmos hercegKatalin hercegnéhercegi család

Ritka fotó került ki a walesi hercegi családról. 2026. április 29-én tette közzé a Kensington-palota azt az új családi képet, amelyen Vilmos és Katalin György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt látható. A fotó Cornwallban, a család pihenése alatt készült, ahol a pár 15. házassági évfordulóját ünnepli – írja a CNN.

A walesi hercegi család – Vilmos és Katalin 15 éve házasok
A walesi hercegi család – Vilmos és Katalin 15 éve házasok
Fotó: ALBERTO PEZZALI / POOL

Vilmos és Katalin meghitt pillanatot mutatott

A képen a család a fűben fekszik, nyárias, laza öltözetben. A hivatalos bejegyzéshez mindössze ennyi szöveget írtak: „Celebrating 15 years of marriage”, vagyis 

15 éves házassági évfordulót ünneplünk

A felvétel azért is különleges, mert a trónörökös családja ritkán enged ilyen közvetlen bepillantást a magánéletébe. A fotón nem a protokoll, hanem a családi összetartozás került előtérbe.

15 éve mondták ki a boldogító igent

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én házasodott össze a londoni Westminster-apátságban. Azóta három gyermekük született: György 2013-ban, Sarolta 2015-ben, Lajos pedig 2018-ban.

A mostani kép sokak szerint üzenet is:

 a nehéz időszakok után a család továbbra is egységet és nyugalmat sugároz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!