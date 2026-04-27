Víz miatt robbant ki a konfliktus két család között – 42-en meghaltak

Legalább 42 ember vesztette életét Csád keleti részén, miután egy vízforrás miatt kirobbant vita gyorsan eszkalálódott. Az Independent információi szerint a konfliktus két család között indult, de rövid idő alatt szélesebb körű erőszakhullámmá alakult.
A víz hiánya régóta feszültséget okoz a térségben, ahol az erőforrásokért folytatott küzdelem gyakran vezet összecsapásokhoz. A mostani incidens során legalább tíz ember megsérült, őket a tartományi egészségügyi központba szállították.
A hatóságok hagyományos közvetítési folyamatot indítottak a felek között, emellett igazságügyi eljárás is kezdődött a felelősség megállapítására. A kormány hangsúlyozta: minden szükséges lépést megtesznek a további erőszak megakadályozása érdekében.
Csád keleti régiói hónapok óta jelentős nyomás alatt állnak, mivel a szomszédos Szudánból több százezer menekült érkezett a háború elől. Ez tovább fokozza az erőforrások – különösen a víz – iránti versenyt, ami növeli az ilyen jellegű konfliktusok kockázatát.
A csádi miniszterelnök-helyettes közlése szerint a megtorlások egyre nagyobb területre terjedtek ki, ami miatt a hadsereg beavatkozása vált szükségessé. A katonai erők gyors reagálása végül megfékezte az erőszakot, és a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.