Víz miatt robbant ki a konfliktus két család között – 42-en meghaltak

Legalább 42 ember vesztette életét Csád keleti részén, miután egy vízforrás miatt kirobbant vita gyorsan eszkalálódott. Az Independent információi szerint a konfliktus két család között indult, de rövid idő alatt szélesebb körű erőszakhullámmá alakult.

A víz hiánya súlyos konfliktusokhoz vezethet - Képünk illusztráció

A víz hiánya régóta feszültséget okoz a térségben, ahol az erőforrásokért folytatott küzdelem gyakran vezet összecsapásokhoz. A mostani incidens során legalább tíz ember megsérült, őket a tartományi egészségügyi központba szállították.

A hatóságok hagyományos közvetítési folyamatot indítottak a felek között, emellett igazságügyi eljárás is kezdődött a felelősség megállapítására. A kormány hangsúlyozta: minden szükséges lépést megtesznek a további erőszak megakadályozása érdekében.