Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette a 44 fős Fidesz-frakció névsorát

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

Víz miatt robbant ki a konfliktus két család között – 42-en meghaltak

Egy látszólag jelentéktelen vita vezetett súlyos erőszakhoz Afrikában, Csád keleti részén. A konfliktus középpontjában a vízforrás állt, amely miatt két család összecsapása véres megtorlások sorozatává fajult. A tragédia több tucat halálos áldozatot követelt, és komoly biztonsági beavatkozást tett szükségessé.
Legalább 42 ember vesztette életét Csád keleti részén, miután egy vízforrás miatt kirobbant vita gyorsan eszkalálódott. Az Independent információi szerint a konfliktus két család között indult, de rövid idő alatt szélesebb körű erőszakhullámmá alakult.

A víz hiánya súlyos konfliktusokhoz vezethet - Képünk illusztráció Fotó: TONY KARUMBA / AFP
A vízért folytatott harc több tucat ember életét követelte

A víz hiánya régóta feszültséget okoz a térségben, ahol az erőforrásokért folytatott küzdelem gyakran vezet összecsapásokhoz. A mostani incidens során legalább tíz ember megsérült, őket a tartományi egészségügyi központba szállították.

A csádi miniszterelnök-helyettes közlése szerint a megtorlások egyre nagyobb területre terjedtek ki, ami miatt a hadsereg beavatkozása vált szükségessé. A katonai erők gyors reagálása végül megfékezte az erőszakot, és a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni.

A hatóságok hagyományos közvetítési folyamatot indítottak a felek között, emellett igazságügyi eljárás is kezdődött a felelősség megállapítására. A kormány hangsúlyozta: minden szükséges lépést megtesznek a további erőszak megakadályozása érdekében.

Csád keleti régiói hónapok óta jelentős nyomás alatt állnak, mivel a szomszédos Szudánból több százezer menekült érkezett a háború elől. Ez tovább fokozza az erőforrások – különösen a víz – iránti versenyt, ami növeli az ilyen jellegű konfliktusok kockázatát.

 

