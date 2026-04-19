Szörfparadicsom épül Európa legnagyobb vízesésénél – ezt senki nem látta jönni!

Elsőre őrültségnek hangzik, de hamarosan valóság lehet: egy vadonatúj hotelben beltéri szörfparkot építenek – méghozzá közvetlenül a vízesés közelében, hívta fel a figyelmet a bild.de.

A beltéri szörfparkkal rendelkező hotel Európa legnagyobb vízesésénél, a svájci Rheinfall környékén épül – Fotó: MATTES RENE / HEMIS.FR / hemis.fr

A projekt mögött a Revier Hospitality Group áll, amelyben az alábbi lehetőségek várják a vendégeket:

144 szoba

378 férőhely

8 emelet

és a legtöbb szobából közvetlen kilátás a vízesésre

A szálloda mindössze 300 méterre lesz a látványosságtól.

Brutális hullámok várják a vendégeket

A legnagyobb dobás azonban kétségtelenül a szörflétesítmény, amelyben a tervek szerint akár 1,4 méter magas lehet majd a mesterséges hullám. A svájci elképzelését a müncheni Eisbachwelle inspirálta, de ez még látványosabb hullámlovaglást tesz lehetővé. Az új szörfparkban is lesz úgynevezett állóhullám, amin egy helyben szörfözhet a vendég. Magyarul: nem kell óceán, hogy profi hullámokon lovagoljon az ember.

Nem csak a gazdagok kiváltsága

A fejlesztők szerint az árak meglepően barátságosak lesznek:

kb. 140 svájci frank (55 ezer Ft) / éjszaka

a szörfpark pedig a nagyközönség számára is nyitott lesz

Az építkezés még idén elkezdődik, a tervezett nyitásra pedig 2029-ben kerülhet sor.

Egy egész új városrész születik a vízesésnél

A hotel egy hatalmas, korábban ipari területen épül fel, amelyet teljesen újragondolnak. A cél: modern lakó- és szabadidős negyed kialakítása, ahol a hotel lesz a központi attrakció.

Ha eddig azt hitte, Svájc csak a hegyekről és a csokikról szól, akkor ezt felejtse el. Hamarosan akár egy vízesés mellett, mesterséges hullámokon szörfözve kortyolhatja a koktélját.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Ilyet még nem látott! Halak másznak fel egy vízesésen – videón a csoda

Ezrekben mérhető halraj kapaszkodik felfelé egy afrikai vízesés meredek sziklafalán. A különleges jelenséget egy kongói vízesésnél figyelték meg, ahol apró halak képesek leküzdeni a gravitációt és a víz erejét. A kutatók szerint ez a viselkedés az állatvilág egyik legmeglepőbb alkalmazkodási példája.

Kutyaszörf-világbajnokságot rendeztek Kaliforniában – videó

Pacifica adott otthont a kutyaszörf-világbajnokságnak. A versenyzők és a nézők az éremszerzés helyett inkább a szórakozás miatt választották ezt a programot. Óriási volt a tömeg.