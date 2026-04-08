Ilyet még nem látott! Halak másznak fel egy vízesésen – videón a csoda

A Kongó folyó egyik mellékágán található afrikai vízesés olyan természeti jelenségnek ad otthont, amely hosszú ideig rejtve maradt a tudomány előtt. A vízesésen mászó halak apró testükkel és különleges mozgásukkal képesek feljutni a szinte függőleges sziklafalon, miközben folyamatosan küzdenek a víz sodrásával és a csúszós felszínnel – tájékoztat a Reuters.
Hogyan képesek a halak felmászni egy vízesésen?
A halak mellúszóikkal tapadnak a nedves sziklafelülethez, miközben hasúszóik és apró kampószerű képződmények segítik a kapaszkodást. Testüket kígyózó mozdulatokkal mozgatják, így lépésről lépésre haladnak felfelé.
A kutatók szerint a halak a vízesés tetején kedvezőbb életkörülményeket keresnek. Fent kevesebb a ragadozó és a versenytárs, így nagyobb esélyük van a túlélésre.
A megfigyelt faj a Parakneria thysi, amely a Kongó folyó térségében él. Bár nem túl nagy testű, különleges anatómiai adottságai lehetővé teszik ezt az extrém viselkedést.
Milyen veszélyekkel jár a vízesés megmászása a halak számára?
A vízesés megmászása rendkívül kockázatos folyamat, amely során a halak folyamatosan ki vannak téve a természet erőinek. A legnagyobb veszélyt a hirtelen érkező vízsugarak jelentik, amelyek könnyen lesodorhatják az állatokat a csúszós sziklafelületről. Különösen kritikusak azok a pillanatok, amikor a halak a szikla túlnyúló részein próbálnak átkelni, ilyenkor gyakran fejjel lefelé fordulnak, ami még instabilabbá teszi a mozgásukat.
Meddig tart, amíg egy hal feljut egy vízesésen?
A kutatók megfigyelései szerint egyetlen halnak akár 8–10 órába is beletelhet, mire eléri a vízesés tetejét. A haladás rendkívül lassú és szakaszos: a halak rövid, intenzív mozgásokkal kapaszkodnak feljebb, majd hosszabb ideig pihennek, hogy visszanyerjék erejüket.
A mászás során folyamatosan alkalmazkodniuk kell a környezethez: meg kell találniuk azokat a nedves, de nem túl erős sodrású felületeket, ahol képesek megtapadni. Ez az úgynevezett „fröccsenési zóna”, ahol a sziklát nem közvetlen vízáram, hanem permet borítja, így nagyobb az esély a kapaszkodásra.
A jelenséget a Kongó-medencében, a Luvilombo-vízesésnél figyelték meg. Ez az afrikai vízesés a világ egyik leggazdagabb élővilágú területén található.