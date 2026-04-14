Kolumbia több tucat Pablo Escobarhoz köthető kokainvízilót öl meg

Az egykor egzotikus látványosságnak számító vízilovak ma már komoly kihívást jelentenek Kolumbiában. Az állatok még az 1980-as években kerültek az országba, amikor Pablo Escobar drogbáró saját állatkertje számára hozatott be néhány egyedet. Az évtizedek során azonban a populáció ellenőrizhetetlenné vált. A szakértők szerint a vízilovak száma folyamatosan nő, és már nemcsak a természetes élőhelyeket alakítják át, hanem a helyi közösségekre is veszélyt jelentenek - tájékoztat a New York Post.

A vízilovak ma már nemcsak látványosságok, hanem veszélyforrások is - Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP

Több eszközzel próbálják visszaszorítani a vízilovakat

A kolumbiai kormány most akár 80 egyed elaltatását is engedélyezheti, miután az eddig alkalmazott módszerek – például az ivartalanítás – nem bizonyultak elég hatékonynak. A program részeként befogás, elszállítás és más állományszabályozási intézkedések is szerepelnek.

A helyzetet bonyolítja, hogy a vízilovak egyben turisztikai látványossággá is váltak. A korábbi Escobar-birtok ma már vidámparkként működik, és sok látogatót vonz, akik kifejezetten ezek miatt az állatok miatt érkeznek.

Állatvédők ugyanakkor élesen bírálják a tervezett intézkedéseket. Szerintük az állatok nem tehetnek a kialakult helyzetről, és a kiirtás helyett más megoldásokat kellene keresni. A szakértők szerint azonban a visszatelepítés Afrikába nem reális lehetőség, mivel az állomány genetikai szempontból korlátozott, és betegségeket is hordozhat. A döntéshozók így egyre nehezebb helyzetben vannak, miközben az idő sürget.

A különleges történelmi és egyben ellentmondásos ingatlant, Pablo Escobar egykori birtoka, amely évtizedekig romokban állt és illegális túrák célpontja volt, külön közbeszerzési eljárásban 7,1 milliárd kolumbiai pesoért (1,9 millió dollárért) árverezték el, és vette meg egy titokzatos vevő.