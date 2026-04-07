Különös helyen bukkant fel egy Volkswagen Bogár – senki sem érti, hogy került oda

A bizarr eset a kanadai British Columbiában, Squamish térségében történt, a 99-es főút közelében. A hatóságok azonnal figyelmeztetést adtak ki, és arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a környéket, mert a különös Volkswagen körüli helyzet veszélyes lehet, írta meg az AP.

Egy piros Volkswagen Beetle (Bogár) karosszériáját lógatták le egyetemisák egy sziklafalról – Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP / illusztráció

A különös „installáció” mögött feltehetően a British Columbia Egyetem mérnökhallgatói állnak. A jármű tetején egy hatalmas „E” betű is látható, ami arra utal, hogy egy régi egyetemi hagyomány folytatódott – csak ezúttal minden eddiginél extrémebb módon.

A diákok állítólag arról híresek, hogy Volkswagen Bogár-karosszériákat helyeznek el elérhetetlennek tűnő helyeken. De most úgy tűnik, messzire mentek.

Akár tragédia is lehetett volna a Volkswagen-installációból

A hatóságok szerint a helyzet komoly kockázatot jelent. Ha a több száz kilós autóroncs lezuhan, az könnyen végzetes balesetet okozhat az alatta haladó autósoknak. A tartomány környezetvédelmi minisztériuma közölte: a roncs eltávolítása már folyamatban van, és várhatóan egy héten belül megoldják a helyzetet. A rendőrség és parkőrök vizsgálják az ügyet.

A helyi vezetők nemcsak a veszély miatt háborodtak fel. A sziklafal a híres Stawamus Chief része, amely a Squamish őslakos közösség számára szent jelentőséggel bír.

A polgármester szerint ami egyeseknek „ártatlan viccnek” tűnhetett, az valójában tiszteletlenség és felelőtlenség.

