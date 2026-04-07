Volkswagen Beetle

Különös helyen bukkant fel egy Volkswagen Bogár – senki sem érti, hogy került oda

Egészen döbbenetes látvány fogadta az autósokat Kanadában. Hosszú ideig egy piros Volkswagen Bogár karosszériája lógott a mélybe egy meredek sziklafalon, közvetlenül egy forgalmas autópálya fölött.
A bizarr eset a kanadai British Columbiában, Squamish térségében történt, a 99-es főút közelében. A hatóságok azonnal figyelmeztetést adtak ki, és arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a környéket, mert a különös Volkswagen körüli helyzet veszélyes lehet, írta meg az AP.

Owners of vintage Volkswagen Beetle cars take part in celebrations to mark World Volkswagen Day in Colombo on June 22, 2025. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)
Egy piros Volkswagen Beetle (Bogár) karosszériáját lógatták le egyetemisák egy sziklafalról – Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP / illusztráció

A különös „installáció” mögött feltehetően a British Columbia Egyetem mérnökhallgatói állnak. A jármű tetején egy hatalmas „E” betű is látható, ami arra utal, hogy egy régi egyetemi hagyomány folytatódott – csak ezúttal minden eddiginél extrémebb módon.

A diákok állítólag arról híresek, hogy Volkswagen Bogár-karosszériákat helyeznek el elérhetetlennek tűnő helyeken. De most úgy tűnik, messzire mentek.

Akár tragédia is lehetett volna a Volkswagen-installációból

A hatóságok szerint a helyzet komoly kockázatot jelent. Ha a több száz kilós autóroncs lezuhan, az könnyen végzetes balesetet okozhat az alatta haladó autósoknak. A tartomány környezetvédelmi minisztériuma közölte: a roncs eltávolítása már folyamatban van, és várhatóan egy héten belül megoldják a helyzetet. A rendőrség és parkőrök vizsgálják az ügyet.

A helyi vezetők nemcsak a veszély miatt háborodtak fel. A sziklafal a híres Stawamus Chief része, amely a Squamish őslakos közösség számára szent jelentőséggel bír. 

A polgármester szerint ami egyeseknek „ártatlan viccnek” tűnhetett, az valójában tiszteletlenség és felelőtlenség.

Nem ez az első őrült akció

Nem először történik hasonló eset: 2009-ben egy Bogár leesett egy hídról, amikor diákok próbálták felfüggeszteni – akkor rendőrségi ügy lett a dologból. Most is hasonló következmények jöhetnek. Egy biztos: ez a meghökkentő akció pillanatok alatt bejárta a világot – de könnyen lehet, hogy a „poén” komoly büntetésbe kerül azoknak, akik kitalálták.

 

