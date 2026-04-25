Fordulat az orosz–ukrán háborúban: Zelenszkij fontos ajánlatot tett

Ukrajna hajlandó valamely azerbajdzsáni helyszínen tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be szombaton Bakuban, Ilham Aliyev azeri elnökkel folytatott megbeszélései után.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra.

Volodimir Zelenszkij – Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko / MTI/EPA/Igor Tkacsenko
Volodimir Zelenszkij eredményes látogatást tett Bakuban

„Megvitattuk a béketörekvéseket. Ukrajna számára nagyon fontos, hogy Oroszországban legyen szilárd elhatározás ennek az igazságtalan háborúnak a lezárására. Természetesen nagyra értékeljük partnereink szerepvállalását a közvetítésben. Elmondtuk Azerbajdzsán elnökének, hogy készek vagyunk háromoldalú tárgyalásokra is. Ilyeneket már tartottunk Törökországban és az amerikai partnereinkkel Svájcban”

– idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

Zelenszkij azt mondta, hogy azeri látogatásán aláírtak hat dokumentumot, köztük biztonsági megállapodásokat.

„Ma hat dokumentumot írtunk alá, különböző területeken. A részleteket tárgyalódelegációink később mindenképpen ismertetik. Most a legfontosabb terület a biztonság és a védelmi ipari komplexum. Ukrajna bizonyította ebben a háborúban, hogy ellen tud állni az agresszornak, és most megosztja tapasztalatait” – jelentette ki.

Zelenszkij külön kiemelte, hogy a nyílt háború alatt többször is találkozott már az azeri elnökkel, de ez volt az első hivatalos látogatása az országban.

Köszönöm Azerbajdzsánnak, hogy támogatja szuverenitásunk és területi integritásunk megőrzését. Ukrajna is mindig így tett Azerbajdzsánnal szemben”

 – fűzte hozzá az államfő.

Jól átverték az ukránokat a rezsivel

Súlyos visszaélésekre derült fény Ukrajnában: az állami ellenőrzések során kiderült, hogy a közműszolgáltatók szinte minden esetben megsértették az árképzési törvényeket.

Digitális vasfüggöny ereszkedik Oroszországra: Putyin elismerte a korlátozásokat, közben rakéták hullanak Ukrajnára – videó

Vlagyimir Putyin először ismerte el, hogy Oroszországban biztonsági okokra hivatkozva korlátozzák az internetszolgáltatásokat. Az állam egyre szigorúbb digitális ellenőrzést vezet be: blokkolják a népszerű alkalmazásokat és a VPN-eket, és saját platformokra próbálják terelni a felhasználókat.

 

 

