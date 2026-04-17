Új korszak jöhet a háborúban – Zelenszkij nagy bejelentést tett

Volodimir Zelenszkij azt közölte, hogy Ukrajna nemcsak új légvédelmi eszközök megszerzésén dolgozik, hanem saját fegyverek és rakéták gyártását is előkészíti. Az ukrán elnök szerint ehhez partnerei támogatására, licencekre és megfelelő ipari háttérre is szükség van.

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre

Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket - rakétákat is beleértve - előállítani. Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei

– fejtette ki az államfő.

Zelenszkij kitért arra, hogy az iráni háború miatt kockázatok merülnek fel az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal kapcsolatban.

Köszönet minden partnernek, aki kész segíteni és megoldásokat keresni ezek kezelésére

– tette hozzá. Kiemelte, hogy több európai ország vezetőinek e heti látogatásai is mind erről szóltak,

hogy tavasszal és nyáron meg tudjuk őrizni Ukrajna stabilitását és erejét, és hogy Oroszországnak ne legyen kísértése azt gondolni, hogy az olajárak emelkedése és a globális instabilitás bármilyen módon segítheti őt a háborúban.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy részt vesz az európai országoknak a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásáról szóló tanácskozásán. Hangsúlyozta, hogy mindenki számára ismert, mennyire fontos ez a szoros, ezért „sok vezető" gyűlik össze, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a térség biztonságának garantálása érdekében.

Erről a szorosról szinte ugyanazt mondjuk, mint amit 2022-2023-ban a Fekete-tengerről mondtunk, amikor az oroszok megpróbálták blokád alá vonni a Fekete-tengert. Ukrajna ezt a feladatot megoldotta. Ma már mindenki látja a világban, hogy a tengeri biztonság globális érték, nem pedig valakinek az egyéni problémája. A biztonságot közösen kell védeni. Reméljük, hogy partnereink következtetései az összes jelenlegi kihívásra erősek lesznek

– mondta Zelenszkij.