Videón a világ leggyorsabb vonata – brutális sebességet mértek

Kína folyamatosan fejleszti nagysebességű vasúti hálózatát, amelynek egyik legújabb eleme a CR450 jelzésű szerelvény. A vonat a tervek szerint akár 400 kilométer/órás üzemi sebességre is képes lehet, amivel a világ leggyorsabb ilyen járművei közé tartozhat.
A vonat próbaüzeme során kiemelkedő eredmények születtek
A prototípus 2024 végén készült el, és azóta intenzív tesztelés alatt áll. Az eddigi vizsgálatok során egyetlen szerelvénnyel végzett próbákon 453 kilométer/órás sebességet mértek, míg két vonat egymás melletti elhaladásakor a relatív sebesség elérte a 896 kilométer/órát.
A fejlesztés részeként egy 600 ezer kilométeres tesztprogramot is végrehajtanak, amely nagyjából a Föld tizenötszöri megkerülésének felel meg. A próbasorozat jelenleg már több mint felénél tart.
A mérnökök nemcsak a sebesség növelésére helyeznek hangsúlyt, hanem a zajcsökkentésre és az energiahatékonyság javítására is. A cél egy olyan nagysebességű rendszer létrehozása, amely hosszú távon is fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető.
Ilyet a Concorde óta nem láthattunk: videón a világ leggyorsabb magánrepülőgépe
Átadták a világ leggyorsabb magánrepülőgépét, nem akárki vette meg: a Concorde óta nem látott ilyet a Föld — videón a Global 8000. A magánrepülőgép Mach 0,95 csúcssebességgel, és 8 000 tengeri mérföld (kb. 14 800 km) hatótávval rendelkezik.