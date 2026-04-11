Kína

Videón a világ leggyorsabb vonata – brutális sebességet mértek

Kína új generációs vasúti fejlesztése ismét a figyelem középpontjába került. A vonat tesztelése során kiemelkedő sebességi és műszaki eredményeket értek el.
Kína folyamatosan fejleszti nagysebességű vasúti hálózatát, amelynek egyik legújabb eleme a CR450 jelzésű szerelvény. A vonat a tervek szerint akár 400 kilométer/órás üzemi sebességre is képes lehet, amivel a világ leggyorsabb ilyen járművei közé tartozhat.

A vonat tesztjei során 453 km/órás sebességet is elértek - Fotó: X

A vonat próbaüzeme során kiemelkedő eredmények születtek

A prototípus 2024 végén készült el, és azóta intenzív tesztelés alatt áll. Az eddigi vizsgálatok során egyetlen szerelvénnyel végzett próbákon 453 kilométer/órás sebességet mértek, míg két vonat egymás melletti elhaladásakor a relatív sebesség elérte a 896 kilométer/órát.

A fejlesztés részeként egy 600 ezer kilométeres tesztprogramot is végrehajtanak, amely nagyjából a Föld tizenötszöri megkerülésének felel meg. A próbasorozat jelenleg már több mint felénél tart.

A mérnökök nemcsak a sebesség növelésére helyeznek hangsúlyt, hanem a zajcsökkentésre és az energiahatékonyság javítására is. A cél egy olyan nagysebességű rendszer létrehozása, amely hosszú távon is fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető.

Ilyet a Concorde óta nem láthattunk: videón a világ leggyorsabb magánrepülőgépe

Átadták a világ leggyorsabb magánrepülőgépét, nem akárki vette meg: a Concorde óta nem látott ilyet a Föld — videón a Global 8000. A magánrepülőgép Mach 0,95 csúcssebességgel, és 8 000 tengeri mérföld (kb. 14 800 km) hatótávval rendelkezik.

 

 

