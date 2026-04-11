Videón a világ leggyorsabb vonata – brutális sebességet mértek

Kína folyamatosan fejleszti nagysebességű vasúti hálózatát, amelynek egyik legújabb eleme a CR450 jelzésű szerelvény. A vonat a tervek szerint akár 400 kilométer/órás üzemi sebességre is képes lehet, amivel a világ leggyorsabb ilyen járművei közé tartozhat.

A vonat tesztjei során 453 km/órás sebességet is elértek - Fotó: X

A vonat próbaüzeme során kiemelkedő eredmények születtek

A prototípus 2024 végén készült el, és azóta intenzív tesztelés alatt áll. Az eddigi vizsgálatok során egyetlen szerelvénnyel végzett próbákon 453 kilométer/órás sebességet mértek, míg két vonat egymás melletti elhaladásakor a relatív sebesség elérte a 896 kilométer/órát.

A fejlesztés részeként egy 600 ezer kilométeres tesztprogramot is végrehajtanak, amely nagyjából a Föld tizenötszöri megkerülésének felel meg. A próbasorozat jelenleg már több mint felénél tart.

A mérnökök nemcsak a sebesség növelésére helyeznek hangsúlyt, hanem a zajcsökkentésre és az energiahatékonyság javítására is. A cél egy olyan nagysebességű rendszer létrehozása, amely hosszú távon is fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető.

China is testing CR450, the world's fastest bullet train operating at a speed of 400 km per hour.



Since the prototype rolled off the line in late 2024, it's been racking up serious mileage. It has already reached 453 km/h in single-train tests, and a staggering 896 km/h in… pic.twitter.com/4ZOLDoYDRJ — Aurora Tan (@AuroraTan38652) April 10, 2026