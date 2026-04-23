Két vonat frontálisan ütközött, rengeteg a sérült

Összeütközött két vonat csütörtökön a dán fővárostól, Koppenhágától északra. A vonatbalesetben tizenheten megsérültek, négyen életveszélyesen – jelentette a Ritzau dán hírügynökség.
A súlyos vonatbaleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt, ahol két regionális vonat ütközött frontálisan – közölte Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője.
Nincs halálos áldozata a vonatbalesetnek
Hozzátette: „Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre”.
