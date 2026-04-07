Leállt a vasúti forgalom a halálos vonatbaleset után

Halálos áldozata is volt annak a súlyos vasúti szerencsétlenségnek, amely kedden reggel történt Franciaország északi részén. A vonatbaleset Calais közelében történt, amikor egy nagy sebességű TGV egy teherautóval ütközött egy vasúti átjáróban.
Az MTI tájékoztatása: A vonatbaleset 2026. április 7-én kedden reggel, helyi idő szerint 7 óra körül történt a Pas-de-Calais régióban, a Béthune és Lens közötti szakaszon. A Reuters és az SNCF közlése szerint a TGV vonat egy teherautóval ütközött egy vasúti átjáróban, a balesetben a vonat vezetője meghalt, 27 ember pedig megsérült.

Vonatbaleset Franciaországban: Teherautóval ütközött egy TGV - This photograph shows part of the TGV train after its collision at a level crossing after is collision with a lorry between Bethune and Lens, in Bully-les-Mines, in the Pas-de-Calais region, northern France on April 7, 2026. The driver of a TGV train died and 27 people were injured in the accident, AFP has learnt from the prefecture and the SNCF. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Vonatbaleset Franciaországban: A vonat vezetője meghalt

A Reuters szerint a halálos áldozatról először a SUD Rail vasúti szakszervezet számolt be, később az SNCF és más hírforrások is megerősítették, hogy a TGV mozdonyvezetője vesztette életét. A helyi sajtó szerint a teherautó katonai járműveket szállított.

Vonatbaleset Franciaországban: Teherautóval ütközött egy TGV - Police officers stand on a road after a collision at a level crossing between a TGV train and a lorry between Bethune and Lens, in Bully-les-Mines, in the Pas-de-Calais region, northern France on April 7, 2026. The driver of a TGV train died and 27 people were injured in the accident, AFP has learnt from the prefecture and the SNCF. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Leállt a vonatközlekedés az érintett szakaszon

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter az X-en megerősítette a baleset hírét, és jelezte, hogy a helyszínre utazik. Az SNCF közlése szerint a vasúti forgalmat a Béthune és Lens közötti vonalon felfüggesztették, és a korlátozás legalább kedd késő estig érvényben maradhat.

