Leállt a vasúti forgalom a halálos vonatbaleset után

Az MTI tájékoztatása: A vonatbaleset 2026. április 7-én kedden reggel, helyi idő szerint 7 óra körül történt a Pas-de-Calais régióban, a Béthune és Lens közötti szakaszon. A Reuters és az SNCF közlése szerint a TGV vonat egy teherautóval ütközött egy vasúti átjáróban, a balesetben a vonat vezetője meghalt, 27 ember pedig megsérült.
Vonatbaleset Franciaországban: A vonat vezetője meghalt
A Reuters szerint a halálos áldozatról először a SUD Rail vasúti szakszervezet számolt be, később az SNCF és más hírforrások is megerősítették, hogy a TGV mozdonyvezetője vesztette életét. A helyi sajtó szerint a teherautó katonai járműveket szállított.
Leállt a vonatközlekedés az érintett szakaszon
Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter az X-en megerősítette a baleset hírét, és jelezte, hogy a helyszínre utazik. Az SNCF közlése szerint a vasúti forgalmat a Béthune és Lens közötti vonalon felfüggesztették, és a korlátozás legalább kedd késő estig érvényben maradhat.
Ez is érdekelheti:
Senki nem gondolta, hogy mire készül a sínekre lépő kamaszlány a rákosligeti vonatgázolás előtt
Péntek délután megrázó tragédia történt a rákosligeti vasúti átjárónál, ahol egy mindössze 15 éves középiskolás lány vesztette életét. A szemtanúkat sokkolta az eset, hiszen a tinédzser állítólag alaposan körbenézett, mielőtt bekövetkezett a végzetes vonatgázolás.
Vonat alá esett egy ember a Dunántúlon, speciális eszközzel emelték ki a szerelvény alól
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A vonaton utazók pótlóbusszal folytathatják az útjukat.