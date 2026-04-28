Súlyos vonatbaleset történt, 14-en meghaltak, sokan a roncsok között rekedtek – videó

Legalább 14 halálos áldozatot követelt egy súlyos vonatbaleset, amely Nyugat-Indonéziában, Bekasi városánál történt hétfő késő este. A szerencsétlenségben 84-en megsérültek, többeket válságos állapotban szállítottak kórházba. A hatóságok szerint a mentés még mindig tart, mivel több utas a roncsok közé szorult – írja a Sky News.
Drámai eseménysor vezetett a súlyos vonatbalesethez
A vonatbaleset egy egymást követő ütközéssorozat eredménye volt. Egy elővárosi személyvonat először egy síneken rekedt taxival ütközött. A szerelvény emiatt megállt, majd rövid idővel később egy távolsági vonat is belerohant ugyanabba a szerelvénybe. A második ütközés volt a legsúlyosabb, amely különösen a női kocsit érintette.
Mohammad Syafii, Indonézia katasztrófavédelmi és mentőszolgálatának vezetője szerint több túlélő is a roncsok között van, akik még életben lehetnek.
Vannak, akik még most is élnek, de be vannak szorulva, és nagyon óvatos mentésre van szükség
– mondta. A kimentéshez speciális szakembereket és eszközöket is bevetnek.
A PT KAI állami vasúttársaság közlése szerint 84 sérültet szállítottak kórházba, közülük többen súlyos állapotban vannak. A helyszíni beszámolók szerint a szerelvények annyira összeroncsolódtak, hogy a mentés lassan és rendkívül körültekintően halad.
A balesetben érintett taxi egy helyi flottához tartozott, amely közölte: együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során. Az indonéz elnök bejelentette, hogy a térségben felüljáró építését tervezik a forgalmi problémák enyhítésére, és hangsúlyozta, hogy az ország vasúthálózatának egy része elavult és nem megfelelően karbantartott. A halálos indonéziai vonatbaleset ismét rávilágított Indonézia közlekedési rendszerének sérülékenységére. A hasonló tragédiák nem ritkák: 2024-ben Nyugat-Jáva tartományban egy másik vonatütközés négy halálos áldozatot követelt.
