Kitört a vulkán, elszabadult a pánik: menekültek a turisták – videó

Már órákkal a kitörés előtt jelezhetnek a vulkánok

A tudósok szerint apró jelek figyelmeztethetnek bennünket a közeledő vulkánkitörésre. Egy új kutatás kimutatta, hogy a vulkánok kitörése előtt akár már órákkal is olyan rendkívül apró földmozgások jelentkeznek, amelyek jeleit egy szeizmográf is képes érzékelni.

Pokoli tiltott zónába mászott egy férfi – hatalmas baj lett a vége

Egy 33 éves férfi bemászott a Kīlauea-kaldera lezárt részére, majd eltűnt, ezért egész éjszakás keresés indult. A vulkán környékéről másnap helikopterrel emelték ki a veszélyes terepről. Kórházba vitték, de ott halottnak nyilvánították.