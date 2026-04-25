Kitört a vulkán, elszabadult a pánik: menekültek a turisták – videó

Aktív vulkán megmászása közben került életveszélybe egy turistacsoport Guatemalában. A tűzhányó váratlanul kitört ugyanis, kétségbeesett menekülésre kényszerítve a turistákat.
Kitört a vulkán, menekültek a turisták
A túrázók a meredek El Paso de la Muerte útvonalon, a Halálösvényen próbáltak minél gyorsabban leereszkedni, miközben körülöttük szakadt az égből a vulkáni törmelék. A hirtelen kitörés miatt kénytelenek voltak megszakítani az útjukat, és a veszélyes, meredek ösvényen visszafelé menekülni a biztonság felé, miközben a levegőt hamu és apró kövek töltötték meg.
Már órákkal a kitörés előtt jelezhetnek a vulkánok
A tudósok szerint apró jelek figyelmeztethetnek bennünket a közeledő vulkánkitörésre. Egy új kutatás kimutatta, hogy a vulkánok kitörése előtt akár már órákkal is olyan rendkívül apró földmozgások jelentkeznek, amelyek jeleit egy szeizmográf is képes érzékelni.
Pokoli tiltott zónába mászott egy férfi – hatalmas baj lett a vége
Egy 33 éves férfi bemászott a Kīlauea-kaldera lezárt részére, majd eltűnt, ezért egész éjszakás keresés indult. A vulkán környékéről másnap helikopterrel emelték ki a veszélyes terepről. Kórházba vitték, de ott halottnak nyilvánították.