Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor jelentkezett – hamarosan bejelentést tesz

Olvasta?

vulkán

Kitört a vulkán, elszabadult a pánik: menekültek a turisták – videó

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai jelenetek játszódtak le egy guatemalai túrán, pillanatok alatt vált életveszélyessé a helyzet. A turistacsoport egy aktív vulkánt mászott meg, amely váratlanul kitört.
Aktív vulkán megmászása közben került életveszélybe egy turistacsoport Guatemalában. A tűzhányó váratlanul kitört ugyanis, kétségbeesett menekülésre kényszerítve a turistákat.

Kitört a vulkán, kétségbeesetten menekültek a turisták – Fotó: X

A túrázók a meredek El Paso de la Muerte útvonalon, a Halálösvényen próbáltak minél gyorsabban leereszkedni, miközben körülöttük szakadt az égből a vulkáni törmelék. A hirtelen kitörés miatt kénytelenek voltak megszakítani az útjukat, és a veszélyes, meredek ösvényen visszafelé menekülni a biztonság felé, miközben a levegőt hamu és apró kövek töltötték meg.

Már órákkal a kitörés előtt jelezhetnek a vulkánok

A tudósok szerint apró jelek figyelmeztethetnek bennünket a közeledő vulkánkitörésre. Egy új kutatás kimutatta, hogy a vulkánok kitörése előtt akár már órákkal is olyan rendkívül apró földmozgások jelentkeznek, amelyek jeleit egy szeizmográf is képes érzékelni.

 

Pokoli tiltott zónába mászott egy férfi – hatalmas baj lett a vége

Egy 33 éves férfi bemászott a Kīlauea-kaldera lezárt részére, majd eltűnt, ezért egész éjszakás keresés indult. A vulkán környékéről másnap helikopterrel emelték ki a veszélyes terepről. Kórházba vitték, de ott halottnak nyilvánították.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!