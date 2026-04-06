Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

adatvédelem

Figyelem! Óriási adatvédelmi szivárgás a népszerű csevegő appnál!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A WhatsApp egyik kényelmi funkciója több adatot is továbbíthat, mint azt sok felhasználó gondolná. A WhatsApp linkelőnézeti funkciója ugyanis IP-cím-védelmi kockázatot jelenthet, de a beállítás néhány lépésben kikapcsolható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adatvédelemWhatsAppszemélyes adatok védelme

2026 áprilisában ismét előtérbe került, hogy a WhatsApp alapértelmezetten linkelőnézetet készít az elküldött hivatkozásokhoz, vagyis képet, címet és rövid leírást jelenít meg a címzettnek. A WhatsApp hivatalos súgója szerint ha ez a funkció aktív, a küldött linkek előnézete létrejön, és a szolgáltatás kikapcsolása egy opcionális biztonsági réteget ad az IP-cím védelméhez.

WhatsApp: ezért érdemes kikapcsolni a linkelőnézetet
WhatsApp: ezért érdemes kikapcsolni a linkelőnézetet
Fotó: Brett Jordan / Unsplash

Miért lehet kockázatos?

A probléma lényege, hogy a linkelőnézet elkészítéséhez a rendszer kapcsolatba léphet a hivatkozott oldallal.

 A WhatsApp saját leírása szerint a funkció kikapcsolása segít megvédeni a felhasználó IP-címét, vagyis a beállítás adatvédelmi jelentőséggel bír. 

A Bild összefoglalója szerint a fejlettebb WhatsApp biztonsági opciók közé ma már külön is bekerült a linkelőnézet letiltása.

Hol lehet kikapcsolni a Whatsapp ezen funkcióját?

A WhatsApp hivatalos súgója alapján a beállítás az alkalmazáson belül a Beállítások / Adatvédelem / Speciális menüben érhető el, ahol a „Linkelőnézetek letiltása” opció kapcsolható be. A WhatsApp azt írja, hogy ha ezt aktiválja, az Ön által küldött linkekhez nem készül előnézet.

Kényelmes, de nem mindenkinek éri meg

A linkelőnézet hasznos lehet, mert a címzett rögtön látja, miről szól az elküldött oldal, ugyanakkor aki fontosnak tartja az adatvédelmet, annak érdemes lehet lemondania erről a kényelemről – tájékoztat a Bild

A WhatsApp hivatalos tájékoztatása alapján a funkció kikapcsolása kifejezetten az IP-cím védelmét szolgálja, ezért ez a lehetőség főként a tudatosabb felhasználóknak lehet fontos.

Megszűnik az egyik legnépszerűbb csevegőszolgáltatás – mutatjuk, hogy mentheti meg adatait!

Változás jön a Meta egyik legismertebb üzenetküldő szolgáltatásánál, ami főleg az asztali használókat érintheti. A Messenger önálló webes felülete 2026 áprilisától megszűnik, és a csevegések ezután a Facebook üzenetkezelő felületén lesznek elérhetők.

Hetek óta bárki hallgathatja egy egri család magánéletét – nem hiszi el, hogyan!

Egy technikai hiba vagy rossz beállítás miatt akár idegenekhez is eljuthat az, aminek kizárólag a gyerekszobában lenne a helye. A bébiőr most közéleti témává vált Egerben, miután egy helyi bejegyzés szerint a Hadnagy út környékén hetek óta szabadon fogható egy család magánélete egy nyílt rádiós csatornán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!