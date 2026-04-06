Figyelem! Óriási adatvédelmi szivárgás a népszerű csevegő appnál!

2026 áprilisában ismét előtérbe került, hogy a WhatsApp alapértelmezetten linkelőnézetet készít az elküldött hivatkozásokhoz, vagyis képet, címet és rövid leírást jelenít meg a címzettnek. A WhatsApp hivatalos súgója szerint ha ez a funkció aktív, a küldött linkek előnézete létrejön, és a szolgáltatás kikapcsolása egy opcionális biztonsági réteget ad az IP-cím védelméhez.

WhatsApp: ezért érdemes kikapcsolni a linkelőnézetet

Fotó: Brett Jordan / Unsplash

Miért lehet kockázatos?

A probléma lényege, hogy a linkelőnézet elkészítéséhez a rendszer kapcsolatba léphet a hivatkozott oldallal.

A WhatsApp saját leírása szerint a funkció kikapcsolása segít megvédeni a felhasználó IP-címét, vagyis a beállítás adatvédelmi jelentőséggel bír.

A Bild összefoglalója szerint a fejlettebb WhatsApp biztonsági opciók közé ma már külön is bekerült a linkelőnézet letiltása.

Kényelmes, de nem mindenkinek éri meg

A linkelőnézet hasznos lehet, mert a címzett rögtön látja, miről szól az elküldött oldal, ugyanakkor aki fontosnak tartja az adatvédelmet, annak érdemes lehet lemondania erről a kényelemről – tájékoztat a Bild.

A WhatsApp hivatalos tájékoztatása alapján a funkció kikapcsolása kifejezetten az IP-cím védelmét szolgálja, ezért ez a lehetőség főként a tudatosabb felhasználóknak lehet fontos.