Figyelem! Óriási adatvédelmi szivárgás a népszerű csevegő appnál!

2026 áprilisában ismét előtérbe került, hogy a WhatsApp alapértelmezetten linkelőnézetet készít az elküldött hivatkozásokhoz, vagyis képet, címet és rövid leírást jelenít meg a címzettnek. A WhatsApp hivatalos súgója szerint ha ez a funkció aktív, a küldött linkek előnézete létrejön, és a szolgáltatás kikapcsolása egy opcionális biztonsági réteget ad az IP-cím védelméhez.
Miért lehet kockázatos?
A probléma lényege, hogy a linkelőnézet elkészítéséhez a rendszer kapcsolatba léphet a hivatkozott oldallal.
A WhatsApp saját leírása szerint a funkció kikapcsolása segít megvédeni a felhasználó IP-címét, vagyis a beállítás adatvédelmi jelentőséggel bír.
A Bild összefoglalója szerint a fejlettebb WhatsApp biztonsági opciók közé ma már külön is bekerült a linkelőnézet letiltása.
Kényelmes, de nem mindenkinek éri meg
A linkelőnézet hasznos lehet, mert a címzett rögtön látja, miről szól az elküldött oldal, ugyanakkor aki fontosnak tartja az adatvédelmet, annak érdemes lehet lemondania erről a kényelemről – tájékoztat a Bild.
A WhatsApp hivatalos tájékoztatása alapján a funkció kikapcsolása kifejezetten az IP-cím védelmét szolgálja, ezért ez a lehetőség főként a tudatosabb felhasználóknak lehet fontos.
Megszűnik az egyik legnépszerűbb csevegőszolgáltatás – mutatjuk, hogy mentheti meg adatait!
Változás jön a Meta egyik legismertebb üzenetküldő szolgáltatásánál, ami főleg az asztali használókat érintheti. A Messenger önálló webes felülete 2026 áprilisától megszűnik, és a csevegések ezután a Facebook üzenetkezelő felületén lesznek elérhetők.
Hetek óta bárki hallgathatja egy egri család magánéletét – nem hiszi el, hogyan!
Egy technikai hiba vagy rossz beállítás miatt akár idegenekhez is eljuthat az, aminek kizárólag a gyerekszobában lenne a helye. A bébiőr most közéleti témává vált Egerben, miután egy helyi bejegyzés szerint a Hadnagy út környékén hetek óta szabadon fogható egy család magánélete egy nyílt rádiós csatornán.
Hol lehet kikapcsolni a Whatsapp ezen funkcióját?
A WhatsApp hivatalos súgója alapján a beállítás az alkalmazáson belül a Beállítások / Adatvédelem / Speciális menüben érhető el, ahol a „Linkelőnézetek letiltása” opció kapcsolható be. A WhatsApp azt írja, hogy ha ezt aktiválja, az Ön által küldött linkekhez nem készül előnézet.