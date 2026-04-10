Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

A WhatsApp ma már nem csak hétköznapi kommunikációra szolgál: Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a világ vezetői is rendszeresen használják egymás közötti egyeztetésekre.

A WhatsApp már a diplomáciában is szerepet kap

Starmer egy interjúban beszélt arról, hogy számos különböző csoport létezik, amelyekben vezetők tartják a kapcsolatot, különösen olyan kulcskérdésekben, mint Ukrajna támogatása.

„Elveszek az üzenetek között”

A brit miniszterelnök elismerte, hogy nem tartozik a WhatsApp legnagyobb rajongói közé. Mint fogalmazott, gyakran „elveszik a végtelen üzenetek között”, ami megnehezíti számára a kommunikáció követését.

Ennek ellenére fontos eszköznek tartja a platformot, mivel lehetővé teszi, hogy a vezetők gyorsan és közvetlenül egyeztessenek egymással különböző formátumokban.

Egy finn vezető különösen aktív

Starmer azt is elárulta, hogy a világ vezetői közül különösen aktív Alexander Stubb finn elnök, aki szerinte kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy összehozza a vezetőket egy-egy beszélgetésre.