Ilyet szinte soha nem látni: ezért lett díjnyertes ez a látványos fotó

A World Press Photo 2026 nyertesei között szép számmal akadnak egészen letaglózó felvételek, ezek közé tartozik Roie Galitz Polar Bear on Sperm Whale (Jegesmedve egy ámbráscet teteménél) című képe is. A fotó 2025. július 8-án készült a Svalbardtól északra fekvő sarki jégmezőn, ahol egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik.

Jegesmedvék elsősorban fókavadászok, de ahogy nyáron visszahúzódik a jég, és a vadászat egyre nehezebbé válik, egyre inkább alkalmi dögfalásra szorulnak Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Az említett kép:

In a rare sight, a female Polar Bear, weighing at around 300kg (661lbs) feasts on a male Sperm Whale weighing over 40 tons, she looks so tiny.



The Whale was carried by the ocean currents and winds to its location 82° north in the Arctic Ocean, near Svalbard, Norway. 🇳🇴 pic.twitter.com/PTkw6mUrXi — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) November 19, 2025

Svalbard közelében az elmúlt 30 évben 20 héttel hosszabbodott meg a jégmentes időszak. Az ámbráscetek általában elkerülik a jéggel borított sarki vizeket, ezért ez a tetem ritka látványnak számít – olvasható a The Guardian cikkében.

Olyasmi történik a jegesmedvékkel, amire a kutatók sem számítottak

A sarkvidék ikonikus ragadozója soha nem látott nyomás alatt él. A jegesmedve DNS genetikai szinten is változni kezdett, ami a tudósok szerint közvetlenül a klímaváltozás következménye.