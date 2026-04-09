Ilyet szinte soha nem látni: ezért lett díjnyertes ez a látványos fotó

A World Press Photo 2026 nyertesei között szép számmal akadnak egészen letaglózó felvételek, ezek közé tartozik Roie Galitz Polar Bear on Sperm Whale (Jegesmedve egy ámbráscet teteménél) című képe is. A fotó 2025. július 8-án készült a Svalbardtól északra fekvő sarki jégmezőn, ahol egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik.
A kép története dióhéjban: Egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik a norvégiai Svalbard-szigetcsoporttól északra fekvő sarki jégmezőn. 82. szélességi fok északi irányban, nemzetközi vizeken, 2025. július 8-án. A jegesmedvék elsősorban fókavadászok, de ahogy nyáron visszahúzódik a jég, és a vadászat egyre nehezebbé válik, egyre inkább alkalmi dögfalásra szorulnak.
Az említett kép:
Svalbard közelében az elmúlt 30 évben 20 héttel hosszabbodott meg a jégmentes időszak. Az ámbráscetek általában elkerülik a jéggel borított sarki vizeket, ezért ez a tetem ritka látványnak számít – olvasható a The Guardian cikkében.
A sarkvidék ikonikus ragadozója soha nem látott nyomás alatt él. A jegesmedve DNS genetikai szinten is változni kezdett, ami a tudósok szerint közvetlenül a klímaváltozás következménye.