Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Ilyet szinte soha nem látni: ezért lett díjnyertes ez a látványos fotó

A 2026-os díjazottak között több megrázó és látványos alkotás is feltűnt. A World Press Photo egyik kiemelt felvételén egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik a sarki jégmezőn. A kép 2025. július 8-án készült Svalbardtól északra.
A World Press Photo 2026 nyertesei között szép számmal akadnak egészen letaglózó felvételek, ezek közé tartozik Roie Galitz Polar Bear on Sperm Whale (Jegesmedve egy ámbráscet teteménél) című képe is. A fotó 2025. július 8-án készült a Svalbardtól északra fekvő sarki jégmezőn, ahol egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik.

Jegesmedvék elsősorban fókavadászok, de ahogy nyáron visszahúzódik a jég, és a vadászat egyre nehezebbé válik, egyre inkább alkalmi dögfalásra szorulnak Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

A kép története dióhéjban: Egy nőstény jegesmedve egy ámbráscet teteméből táplálkozik a norvégiai Svalbard-szigetcsoporttól északra fekvő sarki jégmezőn. 82. szélességi fok északi irányban, nemzetközi vizeken, 2025. július 8-án. A jegesmedvék elsősorban fókavadászok, de ahogy nyáron visszahúzódik a jég, és a vadászat egyre nehezebbé válik, egyre inkább alkalmi dögfalásra szorulnak.

Az említett kép:

Svalbard közelében az elmúlt 30 évben 20 héttel hosszabbodott meg a jégmentes időszak. Az ámbráscetek általában elkerülik a jéggel borított sarki vizeket, ezért ez a tetem ritka látványnak számít – olvasható a The Guardian cikkében.

Olyasmi történik a jegesmedvékkel, amire a kutatók sem számítottak

A sarkvidék ikonikus ragadozója soha nem látott nyomás alatt él. A jegesmedve DNS genetikai szinten is változni kezdett, ami a tudósok szerint közvetlenül a klímaváltozás következménye.

 

