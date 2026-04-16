Azonnali visszahívást jelentettek be – népszerű gyógyszert érint

Tegnap, 8:06
Olvasási idő: 6 perc
Országos gyógyszervisszahívás indult az Egyesült Államokban egy meghatározott Xanax-tétel miatt, miután minőségi problémát találtak a készítménynél. A xanax visszahívása azért kapott nagy figyelmet, mert a vizsgálat szerint az érintett tabletták nem a megfelelő ütemben oldódhatnak fel, ami befolyásolhatja a hatóanyag felszívódását.
Az FDA besorolása szerint Class II visszahívásról van szó, ami azt jelenti, hogy a termék használata átmeneti vagy orvosilag visszafordítható egészségügyi következményekkel járhat. A visszahívás a Xanax XR 3 milligrammos, 60 tablettás kiszerelésének egyetlen tételét érinti, a 8177156-os lotszámmal és 2027. február 28-i lejárati idővel.

Xanax-visszahívás: ezt a tételt kell ellenőrizni
Fotó: By Gotgot44 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41443255 / Wikipedia

Mit lehet tudni a xanax visszahívásáról?

A közlések szerint a Viatris 2026 márciusában önkéntesen indította el a visszahívást, mert a tabletták egy része nem felelt meg az úgynevezett oldódási előírásoknak. 

Ez leegyszerűsítve azt jelentheti, hogy a gyógyszer nem a várt módon adja le a hatóanyagot a szervezetben.

Az érintett készítményeket 2024. augusztus 27. és 2025. május 29. között terítették országszerte az Egyesült Államokban. A kaliforniai gyógyszerészeti hatóság szerint a visszahívást elővigyázatosságból rendelték el, és eddig nem érkezett jelentés káros mellékhatásról.

Kiknek érdemes ellenőrizniük a dobozt?

Azoknak a betegeknek lehet fontos átnézniük a gyógyszeres üveget vagy dobozt, akik Xanax XR-t szednek, különösen a 3 mg-os, elnyújtott hatóanyag-leadású változatot.

Az ehhez hasonló készítményre kell figyelni
Fotó: Drugs.com

A visszahívás nem az összes Xanax-készítményt érinti, hanem csak az említett tételt.

Az azonosításhoz a következő adatokat kell keresni:

  • lot szám: 8177156
  • lejárat: 2027. február 28.
  • kiszerelés: Xanax XR 3 mg, 60 tabletta 

Miért fontos ez?

A Xanax, vagyis az alprazolám, benzodiazepin típusú nyugtató, amelyet rövid távon szorongásos és pánikbetegségek kezelésére írnak fel. 

Mivel az érintett készítmény elnyújtott felszívódású, különösen lényeges, hogy a tabletta a megfelelő ütemben oldódjon fel.

A mostani ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy gyógyszervisszahívás esetén mindig érdemes ellenőrizni a tételszámot, és szükség esetén a kezelőorvossal vagy a gyógyszerésszel egyeztetni – hívta fel a figyelmet a New York Post.

Ez is érdekelheti:

Súlyos figyelmeztetés: szívleállást okozhat a népszerű gyógyszer

Egy gyakran használt vérnyomáscsökkentő és angina elleni gyógyszer hatásait vizsgálták. A nifedipin nevű hatóanyag esetében a kutatók összefüggést találtak a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás megnövekedett kockázatával. A veszély kizárólag bizonyos dózisok alkalmazásakor áll fenn, míg más, hasonló készítmények nem mutatnak ilyen kockázatot.

Leolvadt egy nő arca a depresszióra szedett gyógyszertől

Egy 42 éves nő életveszélyes állapotba került, miután egy ritkán előforduló gyógyszerreakció teljesen szétroncsolta a bőrét. Az eset hátterében a lamotrigin nevű hatóanyag áll, amelyet depresszió kezelésére írtak fel neki.

 

 

