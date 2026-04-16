Azonnali visszahívást jelentettek be – népszerű gyógyszert érint

Az FDA besorolása szerint Class II visszahívásról van szó, ami azt jelenti, hogy a termék használata átmeneti vagy orvosilag visszafordítható egészségügyi következményekkel járhat. A visszahívás a Xanax XR 3 milligrammos, 60 tablettás kiszerelésének egyetlen tételét érinti, a 8177156-os lotszámmal és 2027. február 28-i lejárati idővel.
Mit lehet tudni a xanax visszahívásáról?
A közlések szerint a Viatris 2026 márciusában önkéntesen indította el a visszahívást, mert a tabletták egy része nem felelt meg az úgynevezett oldódási előírásoknak.
Ez leegyszerűsítve azt jelentheti, hogy a gyógyszer nem a várt módon adja le a hatóanyagot a szervezetben.
Az érintett készítményeket 2024. augusztus 27. és 2025. május 29. között terítették országszerte az Egyesült Államokban. A kaliforniai gyógyszerészeti hatóság szerint a visszahívást elővigyázatosságból rendelték el, és eddig nem érkezett jelentés káros mellékhatásról.
Kiknek érdemes ellenőrizniük a dobozt?
Azoknak a betegeknek lehet fontos átnézniük a gyógyszeres üveget vagy dobozt, akik Xanax XR-t szednek, különösen a 3 mg-os, elnyújtott hatóanyag-leadású változatot.
A visszahívás nem az összes Xanax-készítményt érinti, hanem csak az említett tételt.
Az azonosításhoz a következő adatokat kell keresni:
- lot szám: 8177156
- lejárat: 2027. február 28.
- kiszerelés: Xanax XR 3 mg, 60 tabletta
Miért fontos ez?
Mivel az érintett készítmény elnyújtott felszívódású, különösen lényeges, hogy a tabletta a megfelelő ütemben oldódjon fel.
A mostani ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy gyógyszervisszahívás esetén mindig érdemes ellenőrizni a tételszámot, és szükség esetén a kezelőorvossal vagy a gyógyszerésszel egyeztetni – hívta fel a figyelmet a New York Post.
Ez is érdekelheti:
A Xanax, vagyis az alprazolám, benzodiazepin típusú nyugtató, amelyet rövid távon szorongásos és pánikbetegségek kezelésére írnak fel.