Azonnali visszahívást jelentettek be – népszerű gyógyszert érint

Az FDA besorolása szerint Class II visszahívásról van szó, ami azt jelenti, hogy a termék használata átmeneti vagy orvosilag visszafordítható egészségügyi következményekkel járhat. A visszahívás a Xanax XR 3 milligrammos, 60 tablettás kiszerelésének egyetlen tételét érinti, a 8177156-os lotszámmal és 2027. február 28-i lejárati idővel.

Xanax-visszahívás: ezt a tételt kell ellenőrizni

Fotó: By Gotgot44 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41443255 / Wikipedia

Mit lehet tudni a xanax visszahívásáról?

A közlések szerint a Viatris 2026 márciusában önkéntesen indította el a visszahívást, mert a tabletták egy része nem felelt meg az úgynevezett oldódási előírásoknak.

Ez leegyszerűsítve azt jelentheti, hogy a gyógyszer nem a várt módon adja le a hatóanyagot a szervezetben.

Az érintett készítményeket 2024. augusztus 27. és 2025. május 29. között terítették országszerte az Egyesült Államokban. A kaliforniai gyógyszerészeti hatóság szerint a visszahívást elővigyázatosságból rendelték el, és eddig nem érkezett jelentés káros mellékhatásról.

Kiknek érdemes ellenőrizniük a dobozt?

Azoknak a betegeknek lehet fontos átnézniük a gyógyszeres üveget vagy dobozt, akik Xanax XR-t szednek, különösen a 3 mg-os, elnyújtott hatóanyag-leadású változatot.

Az ehhez hasonló készítményekre kell figyelni

A visszahívás nem az összes Xanax-készítményt érinti, hanem csak az említett tételt.

Az azonosításhoz a következő adatokat kell keresni: lot szám: 8177156

lejárat: 2027. február 28.

kiszerelés: Xanax XR 3 mg, 60 tabletta

Miért fontos ez?

Mivel az érintett készítmény elnyújtott felszívódású, különösen lényeges, hogy a tabletta a megfelelő ütemben oldódjon fel.

A mostani ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy gyógyszervisszahívás esetén mindig érdemes ellenőrizni a tételszámot, és szükség esetén a kezelőorvossal vagy a gyógyszerésszel egyeztetni – hívta fel a figyelmet a New York Post.