Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

A YouTube első videója a San Diegó-i Állatkertben készült, és eredetileg egyszerű tesztfelvételnek szánták. A Me at the zoo mára a videómegosztó történetének emblematikus darabjává vált.

21 éves lett a YouTube első videója, a Me at the zoo (A kép illusztráció) Fotó: Zulfugar Karimov/pexels

Ma 21 éves a világ első YouTube-videója, a legendás Me at the zoo, amelyet 2005 áprilisában töltött fel Jawed Karim, a platform egyik társalapítója. A mindössze 19 másodperces felvétel a San Diegó-i Állatkertben készült, és eredetileg egyszerű tesztvideónak szánták. Karim a videóban az elefántokról beszél, a rövid anyag azonban később a YouTube történetének egyik legismertebb pillanatává vált.

A YouTube-ot 2005-ben három korábbi PayPal-alkalmazott alapította: Chad Hurley, Steve Chen és Jawed Karim. A Me at the zoo azóta több százmilliós nézettséget ért el, és a videómegosztó indulásának szimbólumává vált. Karim később többször is a videó leírását használta arra, hogy bírálja a platform egyes üzleti döntéseit. Előbb a Google+-fiókhoz kötött kommentelést kritizálta, majd a dislike-ok nyilvános eltüntetése ellen szólt be – olvasható az angol nyelvű Wikipedia Me at the zoo szócikkében.

A felvétel kulturális jelentősége azóta is nő. A San Diegó-i Állatkert hivatalos csatornája külön kommentben jelezte, mennyire büszkék arra, hogy ott készült az első YouTube-videó. 2026 februárjában pedig a londoni Victoria and Albert Museum megszerezte a korai YouTube-oldal rekonstruált változatát és a Me at the zoo videót is, így a platform indulásának emléke már múzeumi darabként is tovább él.

