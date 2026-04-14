Soha többé nem hagyja nyitva a hálószoba ajtaját, ha ezt elolvassa

A zárt hálószobaajtó nem csupán egy kényelmi kérdés, hanem életvédelmi tényező is lehet. Egy amerikai kutatás szerint sokan inkább nyitott ajtóval alszanak, azonban ez súlyos következményekkel járhat, ha tűz üt ki az otthonában – írja a HomeBook.

Zárt hálószobaajtó tűz esetén – miért életmentő?

A modern lakásokban egyre több gyúlékony anyag található — műanyagok, bútorok, dekorációk — amelyek miatt a tűz gyorsabban terjed, mint korábban. Egy zárt ajtó viszont képes lelassítani a lángok és a füst terjedését, csökkenti a hőmérsékletet, és több oxigént hagy a helyiségben. Ez akár perceket is jelenthet — márpedig tűz esetén minden másodperc számít.

A szakértők szerint egy zárt ajtó:

lassítja a tűz terjedését

csökkenti a füst bejutását

alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a szobában

növeli a túlélési esélyeket

Ez az oka annak is, hogy a „Close before you doze” kampány világszerte arra figyelmeztet: lefekvés előtt mindig csukja be az ajtót.

Hogyan észlelheti a tüzet zárt ajtó mellett?

Sokan attól tartanak, hogy zárt ajtó mellett nem veszik észre időben a tüzet. Erre azonban van megoldás:

tapintsa meg az ajtót, érezhető-e hő

figyeljen a füstszagra

használjon füstérzékelőt minden helyiségben

Ha az ajtó forró, semmiképpen ne nyissa ki, mert a beáramló oxigén robbanásszerűen felerősítheti a tüzet.

Otthoni tűzmegelőzés — alapvető szabályok

A legtöbb lakástűz emberi figyelmetlenségből indul ki, ezért különösen fontos, hogy tudatosan odafigyeljen a mindennapi szokásokra. Nem ajánlott túlterhelni az elosztókat, mert ez könnyen túlmelegedéshez és akár tűzhöz is vezethet.

Az elektromos eszközöket érdemes minden használat után áramtalanítani, vagy legalább kikapcsolni az elosztót, így jelentősen csökkenthető a kockázat.

Emellett alapvető biztonsági lépés, hogy minden helyiségben működő füstérzékelő legyen felszerelve, hiszen ezek időben jelezhetik a bajt. Nem árt az sem, ha a háztartásban elérhető egy poroltó készülék, amely egy kezdődő tüzet akár azonnal meg is állíthat.

Mit tegyen tűz esetén?

Ha mégis tűz keletkezik, a legfontosabb a gyors és higgadt reagálás. Amennyiben lehetséges, azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását, de csak akkor, ha ez nem jár veszéllyel. Ha a helyzet súlyosabb, haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltókat, és el kell hagyni az épületet. Menekülés közben kerülni kell a lift használatát, és lehetőség szerint a lépcsőt kell választani. Ha van rá mód, érdemes bezárni az ajtókat és ablakokat maga mögött, mert ezzel lassítható a tűz és a füst terjedése, ami akár életmentő időt nyerhet.