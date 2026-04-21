Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

kórház

Súlyos a One Direction sztárjának állapota? Már a fellépésén sem tudott megjelenni

Kórházba került a One Direction egykori sztárja. Zayn Malik lemondta a „The Tonight Show”-ban tervezett szereplését is orvosai tanácsára.
Zayn Malik lemondta a „The Tonight Show”-ban tervezett szereplését orvosai tanácsára – írja a Page Six. 

NEW YORK, NY - JANUARY 27: Recording artist Zayn Malik attends the Clive Davis and Recording Academy Pre-GRAMMY Gala and GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Jay-Z on January 27, 2018 in New York City.
Fotó: NICHOLAS HUNT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nemrég kórházba került énekes Jimmy Fallon késő esti műsorában vendégeskedett volna, azonban kardiológiai kivizsgálás miatt az orvosok tanácsára lemondta a szereplést. 

Még mindig egészségügyi problémákkal küzd

 – mondta egy forrás a Page Sixnek. 

A 33 éves énekes új albumát népszerűsítette volna, azonban napokkal a fellépése előtt kórházba került.  

Összetört a szívem, hogy nem láthatlak titeket ezen a héten, nélkületek nem lennék ott, ahol ma vagyok, és nagyon hálás vagyok a megértésetekért

 – mondta rajongóinak Instagram-sztorijában a sztár, aki a kórházi személyzetnek külön megköszönte áldozatos munkájukat. 

A sztár további részleteket egyelőre nem közölt az állapotáról.

Botrány a One Direction forgatásán: Zayn Malik összeverekedett társával

Bár sokáig mozifilmről pletykáltak, kiderült, hogy a Netflix egy dokumentumsorozaton dolgozott a fiúcsapat tagjaival. A forgatást azonban határozatlan időre leállították, miután Zayn Malik és Louis Tomlinson között tettlegességig fajult a konfliktus a One Direction sorozat kulisszái mögött.

 

