Súlyos a One Direction sztárjának állapota? Már a fellépésén sem tudott megjelenni

Zayn Malik lemondta a „The Tonight Show”-ban tervezett szereplését orvosai tanácsára – írja a Page Six.

Zayn Malik

A nemrég kórházba került énekes Jimmy Fallon késő esti műsorában vendégeskedett volna, azonban kardiológiai kivizsgálás miatt az orvosok tanácsára lemondta a szereplést.

Még mindig egészségügyi problémákkal küzd

– mondta egy forrás a Page Sixnek.

A 33 éves énekes új albumát népszerűsítette volna, azonban napokkal a fellépése előtt kórházba került.

Összetört a szívem, hogy nem láthatlak titeket ezen a héten, nélkületek nem lennék ott, ahol ma vagyok, és nagyon hálás vagyok a megértésetekért

– mondta rajongóinak Instagram-sztorijában a sztár, aki a kórházi személyzetnek külön megköszönte áldozatos munkájukat.

A sztár további részleteket egyelőre nem közölt az állapotáról.

