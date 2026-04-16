A Kijevnek nyújtott folyamatos fegyverszállítások azt mutatják, hogy Volodimir Zelenszkij és szövetségesei nem mutatnak valódi hajlandóságot a békére – jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova.
Súlyos kritikát kapott Zelenszkij
Zaharova egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság aktívan szállít drónokat Ukrajnának, míg Belgium, Kanada, Litvánia és Észtország jelezték, hogy hozzájárulnának a NATO Kijev támogatását célzó programjához.
Mindez egyértelműen azt bizonyítja, hogy Zelenszkij rendszere és nyugati szövetségesei részéről hiányzik a politikai akarat a békére
– fogalmazott.
Az orosz külügy szóvivője ironikusan megjegyezte, hogy az olyan európai országok, mint Litvánia és Észtország, amelyek a gazdasági mutatóikat tekintve „élen járnak”, láthatóan már minden belső problémájukat megoldották, ha ilyen aktívan támogatják Kijevet.