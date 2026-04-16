A Kijevnek nyújtott folyamatos fegyverszállítások azt mutatják, hogy Volodimir Zelenszkij és szövetségesei nem mutatnak valódi hajlandóságot a békére – jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Súlyos kritikát kapott Zelenszkij

Zaharova egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság aktívan szállít drónokat Ukrajnának, míg Belgium, Kanada, Litvánia és Észtország jelezték, hogy hozzájárulnának a NATO Kijev támogatását célzó programjához.

Mindez egyértelműen azt bizonyítja, hogy Zelenszkij rendszere és nyugati szövetségesei részéről hiányzik a politikai akarat a békére

– fogalmazott.

Az orosz külügy szóvivője ironikusan megjegyezte, hogy az olyan európai országok, mint Litvánia és Észtország, amelyek a gazdasági mutatóikat tekintve „élen járnak”, láthatóan már minden belső problémájukat megoldották, ha ilyen aktívan támogatják Kijevet.